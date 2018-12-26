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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

OGM Ormanspor: 94 - Canik Belediyespor: 55

26 Aralık 2018 Çarşamba 17:44
Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Tolga Edis, Serdar Saraç, Hande Öztürk

OGM Ormanspor: Nilay Kartal Tepe 7, Gardner 15, Özge Kavurmacıoğlu 7, Henry 11, Mitchell 17, Ruzickova 8, Damla Gezgin 17, Naile Çırak 2, Miray Şahin Yıldırım 3, Ladin Özel 7, Havanur Yılmaz

Canik Belediyespor: Gülşah Duman 14, Dilara Tongar 5, Deniz Çolakoğlu 8, Holmes 13, James 6, Deniz Aygül 5, Candide Öztürk, Betül Kutlu 3, Neslihan Demir, İrem Yılmaz 1

1. Periyot: 21-12

Devre: 51-22

3. Periyot: 76-33


ANKARA (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde OGM Ormanspor, Canik Belediyespor'u 94-55 yendi.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 17:44
  1. Basketbol
  2. Canik Belediyespor
  3. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
  4. OGM Ormanspor

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