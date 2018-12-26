Kadınlar Basketbol Süper Ligi
OGM Ormanspor: 94 - Canik Belediyespor: 5526 Aralık 2018 Çarşamba 17:44
Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Tolga Edis, Serdar Saraç, Hande Öztürk
OGM Ormanspor: Nilay Kartal Tepe 7, Gardner 15, Özge Kavurmacıoğlu 7, Henry 11, Mitchell 17, Ruzickova 8, Damla Gezgin 17, Naile Çırak 2, Miray Şahin Yıldırım 3, Ladin Özel 7, Havanur Yılmaz
Canik Belediyespor: Gülşah Duman 14, Dilara Tongar 5, Deniz Çolakoğlu 8, Holmes 13, James 6, Deniz Aygül 5, Candide Öztürk, Betül Kutlu 3, Neslihan Demir, İrem Yılmaz 1
1. Periyot: 21-12
Devre: 51-22
3. Periyot: 76-33
ANKARA (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde OGM Ormanspor, Canik Belediyespor'u 94-55 yendi.
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