



İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta maçları, yarın başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 11. hafta programı şöyle:

Yarın:

16.00 OGM Ormanspor-Canik Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)

18.00 Gündoğdu Adana Basketbol-BOTAŞ (Menderes)

18.00 İstanbul Üniversitesi-Bellona Kayseri Basketbol (Prof. Dr. Turgay Atasü)

18.00 Çukurova Basketbol-Beşiktaş (Servet Tazegül)

19.00 Galatasaray-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Ahmet Cömert)

20.00 Fenerbahçe-İzmit Belediyespor (Metro Enerji)

27 Aralık Perşembe:

18.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Kırçiçeği Bodrum (Antakya)



