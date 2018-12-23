Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Hatay Büyükşehir Belediyespor: 85 - Galatasaray: 7023 Aralık 2018 Pazar 18:36
Salon: Antakya
Hakemler: Tekin Özübir, Mustafa Akıllıoğlu, Emir Can Özkan
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 15, İlsu Darıcıoğlu, Snytsina 11, Cansu Köksal 23, Hülya Çoklar 2, Gizem Başaran 3, Merve Aydın 5, Ben Abdelkader 18, Gajic 8
Galatasaray: Şerife Alperi Onar, İrem Naz Topuz 7, Sinem Ataş, Işıl Alben 6, Abdi 20, İnci Güçlü 2, Grigalauskyte, Macaulay 15, Jefferson 20
1. Periyot: 21-23
Devre: 41-40
3.Periyot: 60-57
HATAY (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, evinde Galatasaray'ı 85-70 yendi.
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