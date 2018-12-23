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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Hatay Büyükşehir Belediyespor: 85 - Galatasaray: 70

23 Aralık 2018 Pazar 18:36
Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Antakya

Hakemler: Tekin Özübir, Mustafa Akıllıoğlu, Emir Can Özkan

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 15, İlsu Darıcıoğlu, Snytsina 11, Cansu Köksal 23, Hülya Çoklar 2, Gizem Başaran 3, Merve Aydın 5, Ben Abdelkader 18, Gajic 8

Galatasaray: Şerife Alperi Onar, İrem Naz Topuz 7, Sinem Ataş, Işıl Alben 6, Abdi 20, İnci Güçlü 2, Grigalauskyte, Macaulay 15, Jefferson 20

1. Periyot: 21-23

Devre: 41-40

3.Periyot: 60-57


HATAY (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, evinde Galatasaray'ı 85-70 yendi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 18:36
  1. Basketbol
  2. Galatasaray
  3. Hatay Büyükşehir Belediyespor
  4. Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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