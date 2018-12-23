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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Canik Belediyespor: 59 - Çukurova Basketbol: 117

23 Aralık 2018 Pazar 17:50
Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Mustafa Dağıstanlı

Hakemler: Sertan Kırklar, Abdullah Koputan, Sedef Yarıcı

Canik Belediyespor: Betül Kutlu 6, Gülşah Duman 12, Dilara Tongar 14, Deniz Çolakoğlu 6, Candide Öztürk 4, James 13, Deniz Aygül 4, Neslihan Demir

Çukurova Basketbol: Şaziye İvegin Üner 5, Mestdagh 23, Gökşen Fitik 5, Sera Özelçi 8, Pelin Derya Bilgiç 20, Sevgi Uzun 6, Meltem Avcı 5, Iagupova 18, Naumenko 15, Gueye 12

1. Periyot: 12-30

Devre: 35-64

3. Periyot: 46-90


SAMSUN (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Çukurova Basketbol, deplasmanda Canik Belediyespor'u 58 sayı farkla 117-59 yendi.

Çukurova Basketbol, bu sonuçla yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 17:50
  1. Canik Belediyespor
  2. Çukurova Basketbol
  3. kadın basketbol
  4. Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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