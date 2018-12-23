Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Canik Belediyespor: 59 - Çukurova Basketbol: 11723 Aralık 2018 Pazar 17:50
Salon: Mustafa Dağıstanlı
Hakemler: Sertan Kırklar, Abdullah Koputan, Sedef Yarıcı
Canik Belediyespor: Betül Kutlu 6, Gülşah Duman 12, Dilara Tongar 14, Deniz Çolakoğlu 6, Candide Öztürk 4, James 13, Deniz Aygül 4, Neslihan Demir
Çukurova Basketbol: Şaziye İvegin Üner 5, Mestdagh 23, Gökşen Fitik 5, Sera Özelçi 8, Pelin Derya Bilgiç 20, Sevgi Uzun 6, Meltem Avcı 5, Iagupova 18, Naumenko 15, Gueye 12
1. Periyot: 12-30
Devre: 35-64
3. Periyot: 46-90
SAMSUN (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Çukurova Basketbol, deplasmanda Canik Belediyespor'u 58 sayı farkla 117-59 yendi.
Çukurova Basketbol, bu sonuçla yenilgisiz liderliğini sürdürdü.
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