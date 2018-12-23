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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

- İstanbul Üniversitesi: 75 - Kırçiçeği Bodrum: 61

23 Aralık 2018 Pazar 16:58
Kadınlar Basketbol Süper Ligi


İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında İstanbul Üniversitesi, Kırçiçeği Bodrum'u 75-61 yendi.

Prof. Dr. Turgay Atasü Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 18-13 önde geçen İstanbul Üniversitesi, soyunma odasına da 39-28 üstün gitti.

İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren ve 3. çeyreği 59-43 önde geçen İstanbul Üniversitesi, karşılaşmayı da 75-61 kazandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 16:58
  1. Basketbol
  2. İstanbul Üniversitesi
  3. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
  4. Kırçiçeği Bodrum

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