Kadınlar Basketbol Süper Ligi
- İzmit Belediyespor: 77 - Bellona Kayseri Basketbol: 6922 Aralık 2018 Cumartesi 19:59
Salon: Kocaeli Atatürk
Hakemler: Yücel Çilingir, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Kerem Yılmaz
İzmit Belediyespor: Melek Yusufoğlu 5, Ferda Yıldız, White 16, Mosby 25, Marina Baş 10, Emel Sığırcı, Gizem Yavuz 12, Ceyda Sinan 9
Bellona Kayseri Basketbol: Meryem Gültekin 2, Ezgi Manlacı, Miljkovic 13, Anderson 11, Ivankovic 14, Gizem Sezer, Gamze Takmaz 2, Ibekwe 27
1. Periyot: 27-10
Devre: 38-30
3. Periyot: 61-47
KOCAELİ (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında İzmit Belediyespor, Bellona Kayseri Basketbol'u 77-69 yendi.
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