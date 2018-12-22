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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

- İzmit Belediyespor: 77 - Bellona Kayseri Basketbol: 69

22 Aralık 2018 Cumartesi 19:59
Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Salon: Kocaeli Atatürk

Hakemler: Yücel Çilingir, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Kerem Yılmaz

İzmit Belediyespor: Melek Yusufoğlu 5, Ferda Yıldız, White 16, Mosby 25, Marina Baş 10, Emel Sığırcı, Gizem Yavuz 12, Ceyda Sinan 9

Bellona Kayseri Basketbol: Meryem Gültekin 2, Ezgi Manlacı, Miljkovic 13, Anderson 11, Ivankovic 14, Gizem Sezer, Gamze Takmaz 2, Ibekwe 27

1. Periyot: 27-10

Devre: 38-30

3. Periyot: 61-47


KOCAELİ (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında İzmit Belediyespor, Bellona Kayseri Basketbol'u 77-69 yendi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 19:59
  1. Basketbol
  2. Bellona Kayseri Basketbol
  3. İzmit Belediyespor
  4. Kadınlar Ligi

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