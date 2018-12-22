Kadınlar Basketbol Süper Ligi
- Mersin Büyükşehir Belediyespor: 89 - Gündoğdu Adana Basketbol: 7222 Aralık 2018 Cumartesi 16:48
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: İbrahim Altıntaş, Ozan Gönen, Nihat Çetin
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Petronyte 20, Cado 23, Melis Talay 12, Asena Yalçın 9, Walker 11, Melisa Korkmaz 4, Burcu Çiğil 10
Gündoğdu Adana Basketbol: Ervin 20, Sanem Gamze Zeren 9, Boyd 2, Marginean 6, Fatmanur Karakaş 5, Manolya Kurtulmuş 10, Zeynep Kalbisağde 11, Bouthors 9
1. Periyot: 30-13
Devre: 47-33
3. Periyot: 60-56
MERSİN (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, sahasında Gündoğdu Adana Basketbol'u 89-72 yendi.
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