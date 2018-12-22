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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

- Mersin Büyükşehir Belediyespor: 89 - Gündoğdu Adana Basketbol: 72

22 Aralık 2018 Cumartesi 16:48
Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Salon: Servet Tazegül

Hakemler: İbrahim Altıntaş, Ozan Gönen, Nihat Çetin

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Petronyte 20, Cado 23, Melis Talay 12, Asena Yalçın 9, Walker 11, Melisa Korkmaz 4, Burcu Çiğil 10

Gündoğdu Adana Basketbol: Ervin 20, Sanem Gamze Zeren 9, Boyd 2, Marginean 6, Fatmanur Karakaş 5, Manolya Kurtulmuş 10, Zeynep Kalbisağde 11, Bouthors 9

1. Periyot: 30-13

Devre: 47-33

3. Periyot: 60-56


MERSİN (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, sahasında Gündoğdu Adana Basketbol'u 89-72 yendi.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 16:48
  1. Basketbol
  2. Gündoğdu Adana Basketbol
  3. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
  4. Mersin Büyükşehir Belediyespor

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