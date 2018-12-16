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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

- Fenerbahçe: 90 - Canik Belediyespor: 62

16 Aralık 2018 Pazar 17:55
Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Salon: Metro Enerji

Hakemler: Tahsin Kuzu, Umut Özgün Ergün, Cemil Uygül

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 5, Tuğçe Canıtez 9, Hartley 17, Stokes 12, Verameyenka 12, Ayşe Cora 4, Esra Ural Topuz 5, Özge Yavaş 8, Tilbe Şenyürek 5, Zandalasini 13, Merve Arı

Canik Belediyespor: Dilara Tongar 2, Gülşah Duman 6, Holmes 11, Romeo 17, Alminaite 7, Deniz Çolakoğlu 3, James 12, Candide Öztürk 4, Betül Kutlu, Neslihan Demir, Deniz Aygül

1. Periyot: 28-19

Devre: 43-30

3. Periyot: 63-41


İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Canik Belediyespor'u 90-62 yendi.

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligde 7. galibiyetini elde etti. Samsun temsilcisi ise 5. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 17:55
  1. Basketbol
  2. Canik Belediyespor
  3. Fenerbahçe
  4. Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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