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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

- Gündoğdu Adana Basketbol: 70 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 83

16 Aralık 2018 Pazar 16:44
Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Salon: Menderes

Hakemler: Sami Özel, Alper Elçikoca, Hande Öztürk

Gündoğdu Adana Basketbol: Boyd 17, Manolya Kurtulmuş 4, Marginean 19, Zeynep Öykü Kalbisağde 4, Fatmanur Karakaş 4, Sanem Gamze Zeren 9, Ervin 13, Bouthors, Sevgi Tonguç, Kübra Yiğit

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Snytsina 12, Gizem Başaran 8, Merve Aydın 12, Abdelkader 24, Johnson 8, Gajic 19, Cansu Köksal, Hülya Çoklar, İlsu Darıcıoğlu

1. Periyot: 23-17

Devre: 39-43

3. Periyot: 58-60

Beş faulle çıkanlar: 29.21 İlsu Darıcıoğlu (Hatay Büyükşehir Belediyespor), 38.47 Marginean, 39.38 Zeynep Öykü Kalbisağde (Gündoğdu Adana Basketbol)


ADANA (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Gündoğdu Adana Basketbol'u 83-70 yendi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 16:44
  1. Adana
  2. Basketbol
  3. Gündoğdu Adana Basketbol
  4. Hatay Büyükşehir Belediyespor
  5. Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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