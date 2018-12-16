Kadınlar Basketbol Süper Ligi
- Çukurova Basketbol: 78 - BOTAŞ: 5616 Aralık 2018 Pazar 16:02
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: İbrahim Altıntaş, Abdullah İlik, Murat Amaç
Çukurova Basketbol: Gökşen Fitik 8, Sevgi Uzun 9, Iagupova 18, Naumenko 4, Ndour 9, Şaziye İvegin Üner, Mestdagh 14, Sera Özelçi 1, Pelin Derya Bilgiç 7, Meltem Avcı 8
BOTAŞ: Olcay Çakır Turgut 6, Kübra Erat 10, Krivacevic 10, Loyd 4, Williams 10, Cuic 7, Erdenay Topçu, Büşra Akbaş 3, Sehernaz Çidal 6
1. Periyot: 20-10
Devre: 32-22
3. Periyot: 59-34
MERSİN (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Çukurova Basketbol, sahasında BOTAŞ'ı 78-56 yendi.
Çukurova Basketbol, bu sonuçla namağlup liderliğini sürdürdü.
YORUM YAZ