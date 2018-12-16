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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

- OGM Ormanspor: 73 - Mersin Büyükşehir Belediyespor: 69

16 Aralık 2018 Pazar 15:58
Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Tekin Özübir, Seyhan Topaloğlu, Kerem Yılmaz

OGM Ormanspor: Copper 7, Gardner 16, Henry 11, Nilay Kartaltepe 7, Özge Kavurmacıoğlu 2, Damla Gezgin 15, Ruzickova 10, Miray Şahin Yıldırım 3, Naile Çırak 2

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Burcu Çiğil, Mitchell 6, Petronyte 19, Walker 19, Asena Yalçın 4, Melis Talay 3, Cado 15, Gonca Karataş, Melisa Korkmaz 3

1. periyot: 16-20

Devre: 41-42

3. periyot: 60-49

Diskalifiye: 27.53 Cooper, Özge Kavurmacıoğlu (OGM Ormanspor), 27.53 Asena Yalçın, Walker (Mersin Büyükşehir Belediyespor)


ANKARA (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında OGM Ormanspor, konuk ettiği Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 73-69 yendi.

Karşılaşmanın 3. periyodunda OGM Ormanspor'dan Cooper ile Mersin Büyükşehir Belediyespor'dan Asena Yalçın arasında bir pozisyon sonrasında kavga çıktı. Asena Yalçın, pozisyon gereği sportmenlik dışı faulle cezalandırılırken, Cooper, rakibine vurması sonrasında hakemler tarafından diskalifiye edildi. Ardından Asena Yalçın, rakibinin üzerine yürümesi sebebiyle oyundan atılırken, başkent ekibinde Özge Kavurmacıoğlu ve Mersin Büyükşehir Belediyespor'dan ise Walker sahaya girmeleri nedeniyle diskalifiye edilen diğer oyuncular oldu.

Bu arada karşılaşmayı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de ailesiyle birlikte takip etti.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 15:58
  1. 9. Hafta
  2. Basketbol
  3. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
  4. Mersin Büyükşehir Belediyespor
  5. OGM Ormanspor
  6. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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