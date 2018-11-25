Kadınlar Basketbol Süper Ligi
- İstanbul Üniversitesi: 56 - Çukurova Basketbol: 9025 Kasım 2018 Pazar 18:28
Salon: Prof. Dr. Turgay Atasü
Hakemler: Orkun Yurtdaş, Benhür İrcel, Münevver Özemre
İstanbul Üniversitesi: Yasemin Güneş, Hande Güven, İlayda Güner 18, Gülse Uğur 2, Watkins 2, Eylül Minez 8, Meltem Topaloğlu 5, Ceren Taylan, Feride Şevval Akalan 8, Kardelen Gezgin 8, Şuğranur Hatice Sönmez, Fall 5
Çukurova Basketbol: Iagupova 15, Naumenko 15, Sevgi Uzun 24, Gökşen Fitik 4, Gueye 8, Mestdagh 6, Meltem Avcı 8, Pelin Derya Bilgiç 7, Sera Özelçi, Şaziye İvegin Üner 3
1. Periyot: 15-16
Devre: 28-37
3. Periyot: 36-58
İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Çukurova Basketbol, deplasmanda İstanbul Üniversitesi'ni 90-56 mağlup etti.
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