Kadınlar Basketbol Süper Ligi
- Hatay Büyükşehir Belediyespor: 72 - Fenerbahçe: 6725 Kasım 2018 Pazar 18:09
Salon: Antakya
Hakemler: Turgut Işık, Abdullah Koputan, Yiğit Emre Şimşek
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Cansu Köksal 12, Ben Abdelkader 19, İlsu Darıcıoğlu 7, Paris 1, Johnson 17, Yeliz Doğan, Snytsina 10, Gizem Başaran 6
Fenerbahçe: Verameyenka 5, Birsel Vardarlı Demirmen 6, Plum 9, Tuğçe Canıtez 5, Vaughn 14, Ayşe Cora 10, Özge Yavaş 3, Hartley 15, Esra Ural Topuz
1. Periyot: 14-18
Devre: 34-35
3. Periyot: 52-49
Beş faulle çıkan: İlsu Darıcıoğlu 27.33 (Hatay Büyükşehir Belediyespor)
HATAY (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, evinde Fenerbahçe'yi 72-67 yendi.
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