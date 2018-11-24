Kadınlar Basketbol Süper Ligi
- Kırçiçeği Bodrum: 57- OGM Ormanspor: 8824 Kasım 2018 Cumartesi 16:34
Salon: Bodrum Belediyesi Binnaz Karakaya
Hakemler: Erhan Gürsel, Ogün Cılız, Hakan Gerey
Kırçiçeği Bodrum: Ece Deniz Onat, Esma Çelen Türk 5, Beril Albayrak 6, Deniz Ataer 2, Zivadinovic 19, Aycan Birgül Aktaş, Begüm Taşkın, Kiriienko 12, Fatma Ata 2, Kübra Turan, Carr 11
OGM Ormanspor: Copper 21, Ladin Özel 2, Nilay Kartaltepe 2, Naile Çırak 10, Gardner 12, Özge Kavurmacıoğlu 2, Henry 15, Ruzickova 12, Havanur Yılmaz 3, Damla Gezgin 3, Miray Şahin Yıldırım 6
1. Periyot: 14-24
Devre: 30-46
3. Periyot: 46-65
MUĞLA (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Kırçiçeği Bodrum'u 88-57 yendi.
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