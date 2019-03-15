0553 313 94 23

Kadınlar başarı hikayelerini anlattı

Düzce Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında “Başarı Hikayelerimiz” başlıklı panel düzenledi.

15 Mart 2019 Cuma 11:44
Kadınlar başarı hikayelerini anlattı

Düzce Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında “Başarı Hikayelerimiz” başlıklı panel düzenledi.


Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi Cumhuriyet Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Panele Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Kurucu Rektör Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Yolcu, Düzce Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜKAM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Şule Ay, İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu, davetli konuklar, öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz katılım sağladı.


DÜKAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Şule Ay, halk temelli kadın çalışmaları yapıldığına dikkat çekerek, yapılan çalışmaların ekonomik temelli ihtiyaçlara cevap verme amaçlı olduğunu söyledi. Kadınların da ekonomiye, üretime katkı sağladığını ifade eden Ay, kadının dünyada ve ülkemizde konumu ve durumu, kadınların çalışma alanları, cinsiyet eşitliği veya eşitsizliği, kadın hakları üzerine yapılan anket ve bilimsel çalışmaları katılımcılarla paylaştı.


Gerçekleştirilen açılış konuşmasından sonra Moderatörlüğünü STK Kurucu ve Üyesi Monik İpekel’in yaptığı “Başarı Hikayelerimiz” başlıklı panel oturumuna geçildi. Panelde; Kendi ismiyle oluşturduğu markanın sahibi Ayşe Burcu kaya, O’lea Diamond Kurucusu ve Gazeteci Özlem Yılmaz Küçük, TRT Spikeri, Radyo ve TV Programcısı Banu Karakuş, İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Yolcu bilgi birikimlerini ve başarı hikayelerini katılımcılarla paylaştı.


Panel sonunda Ses Sanatçısı Nilgül Eroğlu ile Düzce ÜniversitesiSanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi ve Müzik Bölüm başkanı Dr. Öğretim Üyesi Bahadır Çokamay tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.


Panel, teşekkür belgesi takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 11:44
  1. sanat
  2. fotoğraf
  3. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana Büyükşehir Belediye Meclisi son kez toplandı
    1. Adana Büyükşehir Belediye Meclisi son..
    2. Bulgaristan'dan Bursa'ya gelip..
    3. Rus denizaltısı Çanakkale Boğazı’ndan..
    4. Başkent’te sağanak yağış yolları göle..
    5. İSİPAB 14. Konferansı
    6. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Yeni..
    7. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    8. "Yeni Zelanda'daki ırkçı ve vahşi..
    9. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    10. MTSO üyeleri döviz kuru riskine karşı..
    11. Tutak’ta Liseler arası Çanakkale..
    12. "Türkiye bölgede enerjinin ticaret..
    13. AB Komisyonu Başkanı Juncker’den Yeni..
    14. AB Yüksek Temsilcisi Mogherini:..
    15. Ekrem İmamoğlu’ndan Yeni Zelanda’daki..
    16. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    17. Akfen Yenilenebilir Enerji’nin..
    18. Taksicinin ölümüne neden olan sürücü..
    19. Köse: “Biz AK Parti ve MHP olarak aynı..
    20. Özhaseki mal varlığını açıkladı
    21. "Turizm sezonu Antalya'da erken..
    22. Efsane oyun "Kamp 17" yeniden..
    23. Uysal: “İlköğretim çağındaki..
    24. Avrupa Birliği'nden Türkiye açıklaması
    25. Prostat tedavisinde mikrodalga dönemi
    26. Başkale’de görevli iki hekim, ‘yılın..
    27. Devlet Bahçeli: "(Yeni Zelenda’daki..
    28. Yıldız: “İslamofobi ile Müslümanlara..
    29. Ameliyathane personelinden fotoğraf..
    30. Sarıgöl’de altı mahalleye düğün salonu
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler