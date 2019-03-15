Kadınlar başarı hikayelerini anlattı

Düzce Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında “Başarı Hikayelerimiz” başlıklı panel düzenledi.

Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi Cumhuriyet Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Panele Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Kurucu Rektör Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Yolcu, Düzce Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜKAM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Şule Ay, İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu, davetli konuklar, öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz katılım sağladı.

DÜKAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Şule Ay, halk temelli kadın çalışmaları yapıldığına dikkat çekerek, yapılan çalışmaların ekonomik temelli ihtiyaçlara cevap verme amaçlı olduğunu söyledi. Kadınların da ekonomiye, üretime katkı sağladığını ifade eden Ay, kadının dünyada ve ülkemizde konumu ve durumu, kadınların çalışma alanları, cinsiyet eşitliği veya eşitsizliği, kadın hakları üzerine yapılan anket ve bilimsel çalışmaları katılımcılarla paylaştı.

Gerçekleştirilen açılış konuşmasından sonra Moderatörlüğünü STK Kurucu ve Üyesi Monik İpekel’in yaptığı “Başarı Hikayelerimiz” başlıklı panel oturumuna geçildi. Panelde; Kendi ismiyle oluşturduğu markanın sahibi Ayşe Burcu kaya, O’lea Diamond Kurucusu ve Gazeteci Özlem Yılmaz Küçük, TRT Spikeri, Radyo ve TV Programcısı Banu Karakuş, İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Yolcu bilgi birikimlerini ve başarı hikayelerini katılımcılarla paylaştı.

Panel sonunda Ses Sanatçısı Nilgül Eroğlu ile Düzce ÜniversitesiSanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi ve Müzik Bölüm başkanı Dr. Öğretim Üyesi Bahadır Çokamay tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Panel, teşekkür belgesi takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.