Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası başlıyor
- İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi 8 sporcu temsil edecek23 Ağustos 2019 Cuma 09:20
ANKARA (AA) - Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası yarın İspanya'da başlayacak.
Başkent Madrid'de 31 Ağustos Cumartesi günü sona erecek şampiyonada Türkiye'yi 8 sporcu temsil edecek.
Şampiyonada madalya mücadelesi verecek Türk sporcular şunlar:
Ayşe Çağırır (48 kilo), Buse Naz Çakıroğlu (51 kilo), Beyza Saraçoğlu (54 kilo), Esra Yıldız (57 kilo), Sema Çalışkan (60 kilo), Busenaz Sürmeneli (69 kilo), Şennur Demir (75 kilo), Elif Güneri (81 kilo).
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