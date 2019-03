Kadınlar 31 Mart’ta yönetimde söz sahibi olmak için sahaya çıktı

Kayseri, Nevşehir ve Kırşehir’de çok sayıda kadın, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde muhtar adayı oldu.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Hunat Mahallesi’nin kadın muhtarı ve muhtar adayı Fatma Dernekli, mahallesini güzelleştirmek için çalıştığını söyleyerek, “Kadının başaramayacağı bir şey yoktur” dedi. Selçuklu Hükümdarı 1. Alaeddin Keykubat’ın eşi ve 2. Gıyaseddin Keyhusrev’in annesi Hunat Hatun’un ismini taşıyan Hunat Mahallesi’nin kadın muhtarı 49 yaşındaki muhtar Dernekli, yaptığı çalışmalar ile mahallesine örnek oldu. Kadınlara da mesaj veren Dernekli, “Muhtarlığa başlamadan önce birçok sosyal aktivitede bulunan bir bayandım. Okul aile birliği başkanlığı, Kocasinan Belediye Meclis üyeliği, Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyeliği ve encümenlik gibi görevlerden sonra şuanda da Hunat Mahallesi muhtarı ve muhtar adayı olarak görev yapıyorum. Her şeyden önce bir anneyim. Bence kadının başaramayacağı bir şey yoktur. Kadın her şeyi organize etmeyi sever. Bende yeri geldiğinde zorlanıyorum ama eşim, çocuklarım ve ailem bana çok destek veriyor. İşlerimi severek yapıyorum ve çalışmalarımı rayına oturtturdum. Hiçbir sıkıntı çekmiyorum” ifadelerini kullandı.

Zorlandığı yerlerde ailesinin kendisine destek verdiğini kaydeden Dernekli, “Zorlandığım noktalarda da bana eşimin ve çocuklarımın faydası oluyor. Çocuklarımdan ayrı kalmak beni zorluyor. İşlerimden yana zorluk çekmiyorum. Vatandaşlarımıza ve kadınlarımıza faydalı olabilirsem benim için daha iyidir. Bazı noktalarda kadınlarımız ne yapacaklarını ve nereye başvuracaklarını bilemiyorlar. Ön plana çıkan kadınlar, kendini ifade edemeyen kadınlarımızı bir noktaya getirmeye çalışmalıdır” dedi.

Nevşehir’de 22 kadın muhtar adayı var

31 Mart Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde Nevşehir genelinde 22 kadın muhtar adayı bulunuyor. Nevşehir Muhtarlar Dernek Başkanı Hüseyin Altınışık yaptığı açıklamada, “Nevşehir merkezimizde 21 mahallemiz bulunuyor. Nevşehir merkez ilçemizde 52 muhtarlığımız var. 52 muhtarlığımızda 7 tane kadın muhtar adayımız var. İl genelinde ise 20’ye yakın muhtar adayımız var. 7 ilçemiz ile birlikte 279 muhtarlığımızda ise 22 kadın muhtar adayımız var” diye konuştu.

15 Temmuz Mahallesi’nde muhtar adaylığını açıklayan Öznur Ulkat ise, mahallesine kadın eli değmesi gerektiğine inandığı için muhtar adayı olduğunu söyledi. Ulkat, “Öncelikle çevremi gördüğümde 15 Temmuz Mahallesi’ne taşındığımda şok oldum. Mahallede çevremiz inşaat atıkları ile dolu, çok kirli. Bunları görünce aday olmaya karar verdim. Temiz bir çevre, huzurlu mahalle için muhtar adayı oldum. Tepkiler çok olumlu geliyor. Erkeklerin de destekleri var. Mahallemize bir kadın eli değmesini istiyorlar” şeklinde konuştu.

"Muhtarlıkları alıp mahalleleri biz yöneteceğiz"

Kırşehir’de çoğunluğunu kadın adayların oluşturduğu muhtarlık yarışı hızlandı. 14 mahallede kadın muhtar adayı sayısının artış gösterdiği Kırşehir’de kadınlar, Dünya Kadınlar Günü’nde verdikleri ortak mesajda muhtarlıkları alarak Kırşehir’in mahallelerini kendilerinin yöneteceğini söyledi. AK Parti, MHP ve CHP’nin yoğun seçim kampanyalarının yanı sıra sosyal medya hesaplarını kullanıp aday oldukları mahallelerde kapı kapı gezerek broşür dağıtan kadın adaylar, yönetimde yer alarak Kırşehir’de bir ilki de gerçekleştirmek istiyor.

Kırşehir Muhtarlar Birliği Başkanı Cemalettin Yılmazı’da makamında ziyaret eden kadın aday Leyla Türkmen, kadın muhtar adaylarının birlikte çalışmalar yaptığını söyledi. Türkmen, “Emekçi kadınlar olarak bir araya geldik. Hiçbir zaman kadınlar olarak bizler birbirimize rakip olmadık. Farklı mahalle grupları ile bütün etkinliklerde ortak hareket ediyoruz. Oluşturduğumuz sosyal medya grubuyla da birbirimize telkinlerde bulunarak nasıl hareket edilmesi gerektiği noktasında paylaşımlarda bulunuyoruz” dedi.

Kadın muhtar adaylarının fazla olmasını ise işsizliğin etkisine bağlayan Hanım Çakır, evde çocuklarına bakan kadınların mahallelerine de bakabileceklerini söyledi. Çakır, “Mahallelere bir kadın eli değmesi gerektiği tepkisini alıyorum. Mahallemde muhtar adayıyım. Gezerken kadınlardan çok erkeklerden destek alıyorum. Erkeklerde bir kadının her şeyi başarabileceğinin taraftarı. Dünya Kadınlar Günü sadece 8 Mart’ta olmamalı, kadın her gün anılmalı. Sokaklar rengarenk, kadın adaylara karşı ilgi fazla. Kadın bir gün anılmamalı, biz bunu sokak çalışmalarımızda gördük. Yönetimlerde kadın her zaman olmalı” diye konuştu.