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Kadınlar 3. Futbol Ligi 9. Grup’ta son maçlar oynanacak

Türkiye Kadınlar 3.

05 Mart 2019 Salı 13:04
Kadınlar 3. Futbol Ligi 9. Grup’ta son maçlar oynanacak

Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi 9. Grup maçları 7 Mart Perşembe günü sona erecek. Bu grupta şampiyonluğunu garantileyen Kayseri Gençlerbirliği son maçında Konya Pema Koleji’ni konuk edecek.



17 Kasım 2018 Cumartesi günü oynanan müsabakalar ile başlayan Kadınlar 3. Ligi 9. Grup’ta klasman maçları 7 Mart Perşembe günü tamamlanacak. Son haftaya gerilerken şampiyonluğunu garantileyen Kayseri Gençlerbirliği, son hafta Konya Pema Koleji ile mücadele edecek.



Argıncık Stadı’nda oynanacak olan bu karşılaşma saat 14.00’da başlayacak. Konya temsilcisinin play-Off’a kalabilmesi için bu maçı kazanması gerekiyor. Grup’ta son hafta yine iddiası kalmayan Erenköyspor ile Anadolu Yıldızları ise saat 16.00’da mücadele edecek.



6 takımlı 10 ve 5 takımlı 5 grup olmak üzere toplamda 85 takımın mücadele ettiği ligde, gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar Play-Off oynama hakkı kazanırken, gruplardaki en iyi 3 üçüncü takımda Play-Off bileti elde edecek. Play-off turunda eşleşmeler statüde belirtilen kurallar dahilinde aynı gruptan gelen takımlar 1. ve 2. turda eşleşmeyecek şekilde gerçekleştirilecek.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 13:04
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