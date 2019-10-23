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Çorlu'da korkunç kadın cinayeti! Defalarca bıçaklayarak katletti

Çorlu’da boş bir araziden yükselen yardım çığlıklarına koşan mahalle bekçileri bir kadını kanlar içinde yerde buldu. Katil zanlısı suç aleti bıçakla birlikte mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 07:40
Çorlu'da korkunç kadın cinayeti! Defalarca bıçaklayarak katletti

Edinilen bilgilere göre olay Çorlu’da Zafer Mahallesi Cemile Yeşil Anadolu Lisesi’nin arkasında yer alan boş alanda meydana geldi. İddialara göre her ikisi de evli olan A.D. (40) ile N.G (34) boş arazide bir süre konuştuktan sonra ilk anda tespit edilemeyen bir sebepten ötürü tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.D. yanındaki bıçakla N.G’yi defalarca bıçaklayarak öldürdü.

Kadının yardım çığlıklarını duyan vatandaşların polise haber vermesi ile olay yerine ilk anda bölgede devriye görevi yapan mahalle bekçileri ardından da polis ekipleri sevk edildi.

Suç aleti ile birlikte yakalandı

Olay yerine gelen mahalle bekçileri kanlar içinde yerde yatan N.G adlı kadının başında katil zanlısı A.D.’yi suç aleti bıçak ile birlikte yakaladı.

Polis ekiplerinin ilk yaptığı incelemede katil zanlısı A.D.’nin alkollü olduğu N.G.’i de en az 15 yerinden bıçakladığını belirledi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekipleri ile asayiş büro amirliği ekipleri ile nöbetçi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından defalarca bıçaklanarak öldürülen kadının cansız bedeni incelenmek üzere Çorlu Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Kati zanlısının ilk ifadesinde N.G ile bir süre arkadaşlık ettiklerini kendisi ile telefonlarına bakmadığı için tartıştıklarını bu tartışma esnasında da bıçakladığını söylediği kaydedildi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu’nun da olay yerine gelerek bilgi aldığı cinayetle ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 07:40
  1. Çorlu
  2. kadın cinayeti

YORUM YAZ

  • YusufYusuf22 sa önce
    Hakki sen bir git once tedavi ol gel cunku ne sacmaladigini bilmiyorsun.
  • MülayimMülayim23 sa önce
    "hakki" bilip bilmeden neyi saçmalıyorsun. abd kadına şiddette dünyada ilk 10 ülke arasında. İslam'a çamur atmaya bu kadar hevesli olman çok kötü.
  • hsnhsn23 sa önce
    ve bu canı. hapis adı altında yaşayacak. yazık yav böyle adalet mi olur.
  • hercaihercai23 sa önce
    Hakki, dunyanin her ulkesinde boyle cinayetler oluyor! Ikisi de evliymis. Belki kadinda kabahat yok, orasini bilemeyiz. Katil belki kendini kurtarmak icin yalan soyluyor, o da olabilir. Allah rahmet etsin kadina.
  • hakkihakki1 gün önce
    sadece islam ulkelerinde bu tur cinayetler oluyor.
  • ................1 gün önce
    Kadınlar bazen bile bile böyle tehlike oyunlara kendileri giriyor. Tehlikeli oyunlara giriliyorsa sonuçları da tehlikeli olabilir. Kadınların ilişkiler konusunda kendilerine çeki düzen vermeleri gerekiyor. Bunun en güzel kuralı da islami kurallar...
  • OkurOkur1 gün önce
    Din giderse bir insandan ( toplumdan ) ne Ahlak kalır ne de Merhamet..

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