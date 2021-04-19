Kadının beyanı, HDP/PKK’lıya laikçi-solcuya ve Gezici-çapulcuya işlemiyor! Yuva yıkıyorsa beyan yılanı kolluyorsa yalan esas

Yavuz Selim İstanbul

HDP’li Tuma Çelik’in tecavüz suçundan yargılandığı davada “kadının beyanı” esas alınmayarak verilen beraat kararına çıt çıkarmayan feminist kadın dernekleri ve candaş medya, eşini veya nikahsız yaşadığı kadınları döven birçok ‘ünlü’ solcu-Gezici-PKK’cı için de aynı tutumu sergiledi.

Şiddetçinin kimliği esas!

Kadın haklarını savunma bahanesiyle aile parçalama makinesi gibi çalışan feminist kadın dernekleri ve candaş medya, esas şiddet canavarlarına karşı sessizliğe gömülüyor. HDP’nin Mardin Milletvekili Tuma Çelik’in D.K. isimli kadına tecavüz ettiği iddiasıyla başlatılan davada, Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nin “delil yetersizliği” gerekçesiyle beraat kararı vermesini görmezden gelen malum çevreler, kadını mağdur edenin yandaş çıktığı her vakada üç maymunu oynuyor.

Dayakçının yanındalar

Amerikan sermayesiyle Türkiye’de AK Parti aleyhine kara propaganda yürüten Fox TV’nin spikeri İsmail Küçükkaya, bunlardan bir tanesi. Fox’çu İsmail Küçükkaya’nın eşi Eda Demirci, evlilikleri boyunca kendisine üç kez fiziksel, birçok kez de psikolojik şiddet uyguladığı iddiasında bulundu. Küçükkaya’nın kendisine yumruk attığını, “Şu anki konumum olmasa senin yüzünü gözünü dağıtırdım” dediğini söyleyen Eda Demirci, kadın derneklerinin kendisine sahip çıkmadığı söyledi. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü’ye ulaştığını ifade eden şiddet mağduru Demirci, “Dönüş alamadım. Telefon yüzüme kapandı. Tekrar aradım açmadı” dedi. Küçükkaya ekranlarda boy göstermeye devam ederken, Eda Demirci kendi hakkını kendi başına savunmak zorunda kalmış durumda.

Kampanya bile başlattılar

Gezi Parkı kalkışması kotasından “kadına şiddet imtiyazı”na erişen bir diğer ünlü isim Ozan Güven. Oyuncu Ozan Güven, nikahsız birliktelik yaşadığı Deniz Bulutsuz’u hastanelik etti. Bulutsuz’un darp edildiğine ilişkin görüntüler kan dondurdu. Buna rağmen kadın dernekleri ve medya Ozan Güven’e çıt çıkarmadı. Sosyal medyada ise “Ozan Güven Yalnız Değildir” kampanyası başlatıldı. Şiddete uğrayanı değil, şiddet uygulayanı koruyan bu kampanyaya, CHP’li şarkıcı Gökhan Özoğuz da tweet atarak destek verdi.

Gezi’nin yıldız’ına ses yok

Gezi kalkışmasına destek veren BKM oyuncusu Metin Yıldız, nikahsız ilişki yaşadığı sevgilisi Gözde Kayra’ya şiddet uyguladı. Gözde Kayra, Metin Yıldız’ın “kafasını sehpalara vurduğunu ve dövdüğünü” ifade ederek korkunç ifşaatlarda bulundu. Ancak kadının beyanı burada da askıda kaldı. Gezi’ci Yıldız, ekran ekran dolaşmaya, komedi programlarında yer almaya devam ediyor.

Hem dayakçı hem savunucu!

Gezi kalkışmasının destekçileri arasında yer alan Sermiyan Midyat, birlikte yaşadığı Sevcan Yaşar’a darp iddiasıyla gündeme geldi. Sevcan Yaşar, Midyat’ın kendisini dövüp çıplak videosunu çektiğini öne sürdü. Yaşar, darp izlerini gösteren fotoğraflarıyla birlikte Midyat’a dava açtı. Sermiyan Midyat’a hiçbir kadın kuruluşundan tepki gelmedi. Midyat, “ezilen kadın-güçlü kadın” temasını işleyen “Hükümet Kadın” gibi filmlerle göz boyama ve cebini doldurmayı sürdürüyor.

Eylemden sonra dayağa

Taksim’deki Gezi Parkı kalkışmasına el ele katılan oyuncu Tardu Flordun ile Canan Erdüger’in ismi de daha sonra şiddet hadisesiyle duyuldu. Çapulcu Tardu Flordun, Ergüder’i, beraber oturdukları Galata’daki evlerinde dövdüğü, olay sonrası Ergüder’in evi terk ettiği basına yansıdı. Flordun, daha önce eski sevgilisi Arzu Yanardağ’ın burnunu ısırmıştı. Flordun 2006 yılında da H.M. adlı bir kadını bıçakladığına dair haberler medyada yer almıştı. Tardu Flordun da ‘dokunulmaz’ kadın şiddetçileri arasında bulunuyor.

Masum yüzlü Varol da listede

Sık sık siyasi çıkışlarıyla bilinen, Gezi Parkı eylemlerine sunduğu yarışma programı üzerinden dahi destek verme cüreti sergileyen Ali İhsan Varol’un eşi Ayşe Varol’a şiddet uyguladığı polis kayıtlarına girdi. Ayşe Varol’un “şiddet” nedeniyle şikayetçi olduğu CHP yandaşı Ali İhsan, sol cenahın ekran yüzü olmaya devam ediyor.

Kafa attı ‘aile içi değil’ dediler

Gezi destekçisi Hayko Cepkin, alkollü bar çıkışında kadına şiddet olayına karıştı. Hayko Cepkin, bar çıkışında Gülşen Dilek Akbaş isimli kadına kafa attı. Cepkin’in bu şiddet vakası, “aile içi şiddete girmiyor” denilerek sümen altı edildi.