0553 313 94 23

Kadının beyanı esas ise bu ne peki? Kendi kendini dövmüş!

Tartışmalara neden olan 6284 sayılı kanun, şiddet olaylarında “delil olmaksızın kadının beyanının yeterli” kabul edilmesi aileyi yıkmaya, yuvayı dağıtmaya ve kocayı haksız yere evden uzaklaştırmaya sebebiyet vereceği için eleştirilmişti. Bu duruma örnek uzak doğudan geldi. Kocasından dayak yediğini iddia eden kadının kendi kendini darp ettiği görüntüler ortaya çıktı.

06 Aralık 2018 Perşembe 13:33

"Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair" 6284 sayılı kanun ile kadına şiddet vakalarında "delil olmaksızın kadının beyanı yeterli" kabul edildi. Hiç bir delille gerek olmadan kadının beyanın esas alınması mağduriyetlere yol açacağı için karar kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.

Söz konusu kanunun karı-kocanın yaşadığı küçük sorunları çözmek yerine çözümsüzleştireceği, küçük müdahalelerle çözülebilecek sorunları derinleştreceği, aileyi yıkmaya ve kocayı haksız yere evden uzaklaştırmaya neden olacağı yorumları yapılmıştı.

Kendi kendini dövdü

Bu duruma örnek uzak doğudan geldi. Kocasından dayak yediğini iddia eden kadının kendi kendini darp ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Kocasından dayak yediğini iddia eden kadın kendi kendini darp etti. Ama o anda fark etmediği bir şey vardı: Kameralar...

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 13:33
  1. kadın
  2. dayak
  3. şiddet

YORUM YAZ

  • şenay doğanşenay doğan22 dk önce
    allah bana dünyayı teklif etti ahireti de teklif etti habibullah ile sonsuz saadet de teklif etti kendisiyle sonsuz aşk da teklif etti öyle şeyler yaptılar ki anlatsam habibullahtan başka bana inananım da olmaz ızdırabı ben istedim ölümüne yalvardım bütün sıkıntıları yığ üzerime belki ol dersin dedim habibullaha kıyamadım o kafi derecede acı çekti çünkü allah ve rasulünün elinde zulme uğramadım ben bilakis dünya kraliçelerinin gözünğ gönlünü kamaştıracak güzellikler yaşattılar bana
  • osman yükselosman yüksel28 dk önce
    Hz. Yusufa karşı da Züleyhanın beyanı esas idi. Züleyha sarayda kaldı, Hz. Yusuf zindanda.
  • Ali DENİZZAli DENİZZ29 dk önce
    Abi haber yapacaz diye pijamalı hanımı topluma servis etmenin anlamı ne? Hem ablanın hakkına giriyorsunuz hemde izleyenleri günaha sokuyorsunuz. Lütfen!
  • cccccc37 dk önce
    Laik düzende insanlık git gide çığırından çıkıyor...
  • şenay doğan şenay doğan 39 dk önce
    1-ŞURA30 2-allah erkeğe karısını niye dövdüğü sorulmaz hükmüne teslim olmuş kadına hayırlınız ailesine hayırlı olandır hükmüne ram olmuş bir erkekten başkasını takdir buyurmaz 3-kulluğunda kusur edeni allah kedere uğratır allaha emanet olun
  • ...m...m41 dk önce
    ....
  • canmehmetcanmehmet44 dk önce
    Bu yasa, Ne İslam, ne de Türk anane-gelenekleriyle ilgilidir. Yasa; Batının alkolik yaşantısının (kadına şiddetin) bir sonucudur. Kadın ve çocuğa şiddet; Eğitimine örnek verilen Finlandiya'da dahi %43 (yüzde kırküç) oranındadır. Bize dayatılan bu yasa ile, evlilikler (doğum) azalacak, kadına şiddet giderek artacak, çocuk doğumları azalacaktır. Özeti ile, "sıcak aile yuvası" otele; çocuklar; "bir başağrısı" haline gelecektir. Buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sesleniyorum, Lütfen ülkemizin geleceğine kıymayınız. Zararın neresinden dönülse kardır. Bizim inancımızda, "ana"lık kutsal ve kadın toplumda baş tacıdır. Osmanlının son döneminden itibaren yozlaştırılan kültürümüz, ne yazık ki, bizleri buraya getirmiştir. İMDAT!
  • şenay doğan şenay doğan 45 dk önce
    başınıza gelen her musibet sizin ellerinizle işledikleriniz yüzündedndir bununla beraber allah kusurlarınızın pek çoğunu da affeder ŞURA 30
  • İSMAİL AYDEMİRİSMAİL AYDEMİR59 dk önce
    Bizde böle oyunlara gerek yok. Beyan esas, Bi telefon yeterli, Hatta isterse kocanın tüm sülalesi için. Aferin akp çok vebaldesin. Sorun düzelteceğine kat be katartırdın problemleri. Akıllı olun Allah var.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Aydınlık, Ergenekon hakimini adım adım takip ettirmiş
  1. Aydınlık, Ergenekon hakimini adım adım..
  2. Bağış, AB Komisyonu Üyesi Öttinger’le..
  3. Emekli Orgeneral Necdet Öztorun..
  4. Aman Union Yıllık Genel Toplantısı..
  5. AGİT 25. Bakanlar Konseyi Toplantısı
  6. Yaşlı çift evinde vahşice öldürüldü
  7. BBP’den Pakistan’a yardım eli
  8. Erzurumspor'da Yeni Malatyaspor maçı..
  9. Ayasofya’dan bal şerbeti akıyor!
  10. Avrupa'dan 25 genç, İstanbul'da..
  11. Akçakoca'dan Uzak Doğu'ya salyangoz..
  12. Aranan PKK'lı terörist, hücre evinde..
  13. Çevik: 22 milyon, Tansel Çölaşan’a..
  14. Hepsiburada’dan yılbaşına özel hediye..
  15. Elektrik direğinde asılı kalan kumruyu..
  16. Batan Türk gemisinin 16 personeli..
  17. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı..
  18. Papa'dan o Arap ülkesine sürpriz..
  19. Otobüsten müdür yardımcısının odasına
  20. BES'te kategorilerine göre en fazla..
"Rakımıza dokunma" diyen CHP'lilere Murat Bardakçı'dan sert cevaplar
"Rakımıza dokunma" diyen CHP'lilere Murat Bardakçı'dan sert cevaplar
Bush'un cenazesinde gerilim!
Bush'un cenazesinde gerilim!
Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
Türkiye'den F-35 açıklaması
Türkiye'den F-35 açıklaması

Günün Karikatürü

6 Aralık 2018
İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
Bakan açıkladı: Türkiye ve Azerbaycan ortak üretecek
Bakan açıkladı: Türkiye ve Azerbaycan ortak üretecek