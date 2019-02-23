Kadının altınlarını alıp kaçan 2 zanlı yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir kadını, kendilerini güvenlik görevlisi olarak tanıtan ve kadının kocasının ellerinde olduğunu söyleyerek kadından 130 bin lira değerindeki altınlarını alıp kaçan 2 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre 2 şüpheli, Manavgat’ın Dolbazlar Mahallesi’nde Havilet Aksoy’a (47) telefonda kendisini güvenlik görevlisi olarak tanıttıktan sonra kocasının karıştığı bir olaydan dolayı ellerinde olduğunu ve evdeki altınları toplayıp eve gelecek kuryeye vermesini istedi. Söylenenleri duyduğunda ne yapacağını şaşıran Havilet Aksoy karşısındakinden telefona kocasını vermesini aksi taktirde hiçbir şey yapmayacağını söyledi.

Kimliklerinin teröristlerin eline geçtiğini, teröristlerle mücadele edebilmek ve onları yakalayabilmek için maddi desteğe ihtiyaçları olduğunu söyleyen dolandırıcılar, Aksoy’a telefonu açık tutmasını da sıkı sıkı tembih etti. Telefonu her kapattığında hemen yeniden arayan dolandırıcılar ısrarla kocasının sesini duymak isteyen kadına ailesinin ve hatta eşinin ailesine mensup herkesin isimlerini sayıp inandırmaya çalıştı. Evde yalnız olduğu için kimseden yardım da alamayan kadının bir süre sonra kapısı çaldı. Telefondaki şahıs, Havilet Aksoy’a kapıyı açmasını ve eve gelen kişiye altınları teslim etmesi gerektiğini söyledi. Şüpheli, altınların fotoğrafını cep telefonuyla çektikten sonra Aksoy’un elinden yaklaşık 130 bin lira değerindeki ziynet eşyasını zorla alarak motosikletle mahalleden kaçtı.

Gürcistan’dan aradığı tespit edildi

Olayın haber verilmesi üzerine gelen jandarma ekiplerince araştırma başlatıldı. Kendisini güvenlik görevlisi olarak tanıtan kimliği belirsiz kişinin Havilet Aksoy’u Gürcistan’dan aradığı belirlendi. Altınları alıp kaçan şüpheliyle ilgili yapılan araştırma ve güzergahlar üzerinde güvenlik kamerası çalışması sonucunda, şüphelinin 48 FS 992 plakalı motosikleti kullandığı tespit edildi. Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda yakıt alan motosikletin sürücüsü, Havilet Aksoy tarafından teşhis edildi. Şüphelinin O.K. isimli bir zanlı olduğu belirlendi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katıldığı operasyonla yakalanan O.K.’nın üzerinde yapılan aramada, Havilet Aksoy’a ait olduğu tespit edilen 10 altın zincir, altın kol saati, altın bileklik, yarım altın, 5 altın maşallah, 2 altın bilezik, 2 bin 800 TL nakit para ele geçirildi. Şüphelinin alınan ifadesinde, kendisini Gürcistan’daki bir arkadaşının aradığını, Dolbazlar Mahallesi’nde oturan Cemil Aksoy’dan alacağı olduğunu ve almasını istediğini iddia etti. Arkadaşının, altınları aldıktan sonra K.B.’ye bırakmasını istediğini söyleyen O.K., kimseyi dolandırmadığını savundu. Şahsın ifadeleri doğrultusunda gözaltına alınan K.B. ise O.K.’yi tanımadığını, yurt dışında bulunan bir arkadaşının telefon ederek kendisi için altın getireceklerini, 4 bin lira karşılığında onları muhafaza edip edemeyeceğini sorduğunu, kabul etmesi üzerine altınların kendisine getirildiğini söylediği öğrenildi.

Zanlının üzerinde ele geçirilen altın ve bir miktar para Aksoy’a teslim edilirken, jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.