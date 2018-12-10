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Kadının 5 yaşındaki kızının yanında öldürülmesine ilişkin dava

Kayseri'de 16 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdüğü ve engel olmaya çalışan 2 kişiyi yaraladığı öne sürülen tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi - Savcı, mütalaasında sanığın eşini kasten öldürdüğü ve "kasten yaralama" suçlarını işlediği gerekçesiyle cezalandırılmasını talep etti

10 Aralık 2018 Pazartesi 13:56
Kadının 5 yaşındaki kızının yanında öldürülmesine ilişkin dava

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 16 yıllık eşini, 5 yaşındaki kızının yanında bıçaklayarak öldürdüğü ve engel olmaya çalışan 2 kişiyi yaraladığı iddia edilen sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu yargılanan 5 çocuk babası Ferhat Yolcu (40), maktul Hatice Yolcu'nun (37) müşteki yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, sanığın akli dengesinin yerinde olduğuna dair Adli Tıp Kurumundan gelen raporu okuyarak dosyaya ekledi.

Müvekkilinin akli dengesinin yerinde olmadığını ve eylemi kıskançlık nedeniyle işlediğini öne süren sanık avukatı, sağlık raporu için yeniden adli tıptan rapor talep edilmesini istedi.

Savcı, mütalaasında sanığın eşini kasten öldürdüğü ve "kasten yaralama" suçlarını işlediği gerekçesiyle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatının talebini reddeden mahkeme heyeti, esasa ilişkin savunma hazırlamaları için duruşmayı 24 Aralık'a erteledi.

- Olay

23 Şubat'ta, Organize Sanayi Bölgesi 43. Cadde'deki iş yerinde 5 yaşındaki çocukları da yanlarındayken eşi Hatice Yolcu'yu ve engel olmaya çalışan E.S. ile H.Y'yi bıçakla yaraladığı öne sürülen Ferhat Yolcu, olay yerinden kaçmıştı.

Hatice Yolcu, olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralı 2 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Kent merkezindeki evin kömürlüğünde bıçakla kendine zarar vermiş halde bulunan zanlı, tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 13:56
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