0553 313 94 23

Kadını saçından sürükleyen 6 kişilik aile adliyeye sevk edildi

Aksaray sığınma evine giden kadının ailesi tarafından otobüsten indirilmesi olayıyla ilgili 2’si kadın 6 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

21 Haziran 2019 Cuma 15:10
Kadını saçından sürükleyen 6 kişilik aile adliyeye sevk edildi

Aksaray sığınma evine giden kadının ailesi tarafından otobüsten indirilmesi olayıyla ilgili 2’si kadın 6 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.


Olay dün Aksaray - Adana Karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle dün Mersin’deki sığınma evine gitmek isteyen Kadriye S.’nin bindiği otobüs, eşi ve ailesi tarafından otomobille önü kesilerek durdurulmuş ve kadın saçlarından tutularak otobüsten indirilmişti. Otobüse binen ağabeyleri A.Ç. ve S.Ç. tarafından darp edilen Kadriye S. daha sonra zorla otobüsten indirilip, dakikalarca saçından tutularak yerde sürüklendi. Ailesi tarafından zorla bindirildiği otomobille kaçırılmak istenen Kadriye S. ihbar üzerine olay yerine gelen polis tarafından kurtarıldı. Kadriye S., koruma altına alınırken, 6 kişi ise gözaltına alındı. Emniyete götürülen A.Ç., İ.S., H.Ç., S.E., E.E. ve M.Ç. emniyetteki sorgularının ardından bugün Aksaray Adliyesi’ne sevk edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 15:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BM'nin Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporu
    1. BM'nin Kaşıkçı cinayetine ilişkin..
    2. BM'nin Kaşıkçı cinayetine ilişkin..
    3. Amerikalı turistin çantasını gasbeden..
    4. Fethiye’de iki motosiklet çarpıştı: 3..
    5. Sobi: "Balık ölümleri mühendislik..
    6. Başkan Büyükakın: “Varlık sebebimiz..
    7. Dünya Yoga Günü Güvercinada’da kutlandı
    8. Tekirdağ’da 5 asker PKK propagandası..
    9. Ankara Büyükşehirden yaz Kur’an..
    10. Evkur Yeni Malatyaspor altyapı..
    11. İBB, her yıl 10 milyon gencin..
    12. Sinop'ta kayıp balıkçı 29 gündür..
    13. Serbest Güreş Milli Takımı, Avrupa..
    14. Aromasıyla meşhur Kırıkhan kavununda..
    15. Mersin Limanı'nda 20 düzensiz göçmen..
    16. Yenişehir’de göz nuru sergisi
    17. Ortaokul öğrencilerinden şehitler için..
    18. Erzincan'da kamyonet ile traktör..
    19. MHP Milletvekili Taytak, yumurta..
    20. Cezaevinde yangın tatbikatı "isyan"..
    21. Büyükşehir eskiyen üst geçitleri..
    22. "Yargı reformunu yeşil pasaporta..
    23. Uğur Dündar uslanmıyor! İsim verdi,..
    24. Çankaya’dan Muzaffer amcaya yardım eli
    25. Yenilenen İstanbul seçimi seçmen..
    26. Emek ve Adalet Yürüyüşü’nde..
    27. Terör propagandası yapan askerlere..
    28. "Lösemide çocuk yaş grubunda tedaviye..
    29. Ürdün halkı “Yüzyılın Anlaşması”..
    30. Karaman’da TOKİ’nin yaptığı 364 konut..
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!