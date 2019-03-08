0553 313 94 23

"Kadını hatırlayan tek parti AK Parti'dir"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan:- "Kadını hatırlayan, kadının ekonomiye önemli bir katkısı olduğunu bilen ve bu yönde düzenlemeler yapan tek bir parti vardır o da AK Parti'dir"

08 Mart 2019 Cuma 12:31
"Kadını hatırlayan tek parti AK Parti'dir"

MERSİN (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, "Kadını hatırlayan, kadının ekonomiye önemli bir katkısı olduğunu bilen ve bu yönde düzenlemeler yapan tek bir parti vardır o da AK Parti'dir." dedi.

Elvan, Mersin'de AK Parti Yenişehir İlçe Başkanlığınca bir restoranda düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programına katıldı.

Buradaki konuşmasında tüm kadınların gününü kutlayan Elvan, "Cumhuriyetimizin kuruluşundan sonra kadınlara yönelik bir düzenleme yapılıyor. Kadınlara oy kullanma hakkı verilmesi birçok Avrupa, gelişmiş ülkede bu hak yokken, bu hak tüm kadınlarımıza Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından veriliyor." ifadesini kullandı.

Elvan, AK Parti döneminde başta istihdam alanında olmak üzere, kadınlara yönelik birçok pozitif düzenleme yapıldığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kadını hatırlayan, kadının ekonomiye önemli bir katkısı olduğunu bilen ve bu yönde düzenlemeler yapan tek bir parti vardır o da AK Parti'dir. Bunlar lafla olmaz. 'Kadın, kadın, kadın' diyenlere soruyorum. Kadınlara yönelik bugüne kadar ne yaptınız? Sadece laf. Laf üretmek dışında bir şey yok ama icraata gelince kadınlara yönelik düzenlemelerin yine AK Parti tarafından yapıldığını görüyorsunuz."

AK Parti'nin Yenişehir Belediye Başkan adayı Bekir Topçu için destek isteyen Elvan, "İnşallah bu seçimde sizlerin destekleri, gayretleriyle Yenişehir'i alacağız. Ben buna gönülden inanıyorum. Burada kilit olan husus, Yenişehir'deki kadınlar. Siz gerçekten başarılı olursanız, şu 3 haftayı çok iyi değerlendirseniz Yenişehir'i siz kadınlarımızla birlikte alacağız. Onun için 3 hafta boyunca yoğun bir şekilde çalışmamız gerekiyor." diye konuştu.

Mersin'deki kadın muhtar sayısının az olduğuna işaret eden Elvan, bu yönde çalışmalar yapılması gerektiğini anlattı.

Parti yöneticilerinin eşlik ettiği Elvan, merkez Akdeniz ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 12:31
  1. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
  2. Mersin
  3. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Geleceğiniz güvence altında
    1. Geleceğiniz güvence altında
    2. Piyasalarda gün ortası
    3. Emniyetten kan bağışı kampanyası
    4. Cenaze ortada kaldı, gerilim yükseldi
    5. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan..
    6. Mut’ta başıboş köpekler korku saçıyor
    7. CarrefourSA'dan 8 Mart Dünya Kadınlar..
    8. Bakan Dönmez kadın personelin Kadınlar..
    9. Boğaziçi Kadın Liderler Zirvesi ‘19
    10. Borsa günün ilk yarısında geriledi
    11. Kadınlar gökyüzüne ay-yıldızlı..
    12. Türkiye’ye enerji veren kadınlara ödül
    13. İsrail 4 Filistinli balıkçıyı gözaltı..
    14. FETÖ borsasının kilit ismi tahliye oldu
    15. Ha Hitler, ha Dökme! Bu sözler..
    16. Mikro ihracatçıya antrepo müjdesi
    17. Kuzey Kore'nin füze tesisini yeniden..
    18. Eğitim-Sen’den Ödemiş’te Kadınlar Günü..
    19. Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob..
    20. TOKİ Başkanı projeye katılım sayısını..
    21. 8 Mart Kadınlar Günü’nde en büyük..
    22. Büyükkılıç: "Hanımlara özel e-ticaret..
    23. Kastamonu’da 8 Mart Dünya Kadınlar..
    24. “Burası Türkiye burada iş var”
    25. Kayserispor U21 kötü gidişata dur..
    26. CHP’nin Ankara adayı Mansur Yavaş..
    27. Taylandlı iş adamı damat bulmak için..
    28. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı..
    29. Aydemir’den kadın üyelere ‘8 Mart’..
    30. Kızı için diktiği elbise hayatını..
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir