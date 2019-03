Kadınhanı Şehir Konağı Bakan Kurum’un katılımı ile açıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak Aile Sanat ve Eğitim Merkezi olarak hizmete sunulan Kadınhanı Şehir Konağı’nın açılışı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Kadınhanı Şehir Konağı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılımı ile yapıldı. Konya programı kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi - TOKİ işbirliğinde gerçekleştirilecek toplu konut projesinin protokol törenine katıldıktan sonra Sarayönü’ndeki belediye hizmet binasının açılışını yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, daha sonra Kadınhanı’na geçerek şehir konağının açılışını gerçekleştirdi. Konya’nın her yerini Tahir Akyürek’in başlattığı, Uğur İbrahim Altay’ın devam ettirdiği şehir konaklarının sardığını belirten Bakan Kurum, “Bunlar Konya ve Konyalıların ihtiyaçlarını giderme adına çok önemli projeler. Toplam maliyeti 2 buçuk milyon lira. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

"Amacımız 2053’ünve 2071 altyapısının şimdiden hazırlamak"

Konya’nın çok büyük ve ulu bir şehir olduğunu kaydeden Bakan Kurum, “Konya kudretiyle dünyayı titretmiş, adaleti ile tüm dünyaya hükmetmiş, Selçuklumuzun başkentliğini yapmış. Konya, her anlamda şanına yakışır bir konuma her geçen gün daha da yaklaşıyor. Kadınhanımız da bu büyümeden hak ettiği payı alıyor. Büyükşehir Belediyemiz son 5 yılda Kadınhanı’na 121 milyon liralık yatırım yaptı” dedi. Cumhur İttifakı’nın masa başında kurulmuş bir ittifak olmadığını vurgulayan Bakan Kurum, “Bu kutlu ittifak 15 Temmuz’da hain darbe girişimine karşı kurulmuş ve hep birlikte verdiğimiz direnişle ortaya çıkmıştır. Bu ittifakın içinde gönül vardır, ülke sevdası vardı. Amacımız 2053’ün ve 2071’in altyapısının şimdiden hazırlamak, çocuklarımıza geleceğimize tam bağımsız Türkiye bırakmaktır. İnşallah bunu yerel seçimlerde de güçlü ve güzel sonuçlar alarak taçlandıracağız. Ülkemiz en kritik dönemlerinden birini yaşıyor. Bu süreçte tek millet, tek devlet, tek vatan, tek devlet ilkesi etrafında buluşan herkesle yürümeye kararlıyız. Bu adımları atarken de şehirlerimizi inşa edeceğiz. Bu bir beka meselesi. Hepimiz bir ve beraber olmamız gerekiyor. 15 Temmuz’da olduğu gibi 31 Mart’ta aynı anlayışla hareket etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

"Türkiye’yi başarılı kılan birlik ve beraberliğidir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, eski Türkiye’nin çöp, çamur ve çukurdan ibaret olduğunu paylaşarak, 17 yıllık bir süre içerisinde şehirlerde değil, ilçelerde şehir konakları açar hale geldiklerini söyledi. Bunun hem AK Parti’nin hem de AK Parti’nin kaderi ile birlikte birleşmiş olan Türkiye’nin başarısı olduğunun altını çizen Usta, “Türkiye’yi başarılı kılan bu birlik ve bu beraberliktir. Biz milletimizden aldığımız gücümüzle yola çıktık ve milletimizden aldığımız güçle yola devam ediyoruz. Biz güçlü bir şekilde ülkemize ve Konya’mıza hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah. Bu noktada siz sevgili Kadınhanlılara güveniyor ve inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kadınhanı’na 121 milyon liralık yatırım yapıldı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelere önemli yatırımlar yaptıklarını kaydederek, “Kadınhanı’nda geçtiğimiz 5 yılda toplam 121 milyon liralık yatırım gerçekleştirildi ve toplam 94 personelimiz de şu anda hizmet veriyor. Her seçim aslında bir hesap dönemidir. Mehmet Nuri Ödük’e çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Adayımız Mehmet Badem kardeşimiz. Sizler sandıkta Kadınhanı’nı ona emanet edeceksiniz. Biz de hep birlikte Kadınhanı’na hizmet etmek için gayret edeceğiz” dedi.

"Belediyecilik işi bizden sorulur"

AK Parti’nin bir dava hareketi olduğunu dile getiren Başkan Altay, “Biz kutlu bir yürüyüşün neferleri olarak memleketimize, milletimize hizmet etmek istiyoruz. Biz Cumhurbaşkanımızın dava arkadaşları olarak memleketimizin her köşesini geliştirmek istiyoruz. Çünkü inanıyoruz ki halka hizmet Hakk’a hizmettir. Aldığımız çıtayı daha yukarıya taşımak için gayret sarf ediyoruz. Her gittiğimiz ilçede, her gittiğimiz mahallede ilçe belediyemizin ve Büyükşehir Belediyemizin bir hizmetini görüyoruz. Çünkü belediyecilik işi bizden sorulur. Ama asıl önemli olan şudur. Bu şehir konakları nasılsa yapılır, asfaltlar yenilenir. Biz asıl sizin gönlünüze talibiz. Biz gönül belediyeciliğinin en iyi neferleri olmak istiyoruz. Sizin gönlünüzde yer almak istiyoruz” diye konuştu.

"Halkımızın refahını artıran yatırımlardır"

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, “Biz Konya’ya hizmet eden bir idareci olarak bundan daha büyük bir mutluluk tasavvur edemiyoruz. Böyle tesislerin temelini attıkça biz sizlerden daha çok mutlu oluyoruz. Çünkü bunlar halkımızın refahını artıran yatırımlardır. Bu tesisin hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, “Görevi 10 ay önce Türkiye’nin en başarılı ilçe belediye başkanı kabul ettiğim Uğur İbrahim Altay kardeşimize büyük bir gururla, büyük bir memnuniyetle devretmek nasip oldu. Şimdi de Mehmet Nuri Bey yine inşallah Mehmet Badem kardeşimize 1 Nisan’da görevi başarıyla, alnı açık bir şekilde devretmiş olacak. Bu kardeşlerimiz de ileride yine güzel hizmetlere imza atarak mevcut hizmet çıtasını çok daha yükseklere taşıyacaktır” şeklinde konuştu.

Kadınhanı Belediye Başkanı Mehmet Nuri Ödük, Cumhur İttifakı adayı Mehmet Badem’in yanında olduklarını belirterek, 31 Mart’ta Badem’i Kadınhanı’na belediye başkanı yapmak için çalıştıklarını söyledi. Kadınhanı Belediye Başkan Adayı Mehmet Badem de, Kadınhanı’nın sosyal ve kültürel hayatına büyük katkı sağlayacak ve ilçeye değer katan önemli bir yatırımın açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Aile Sanat ve Eğitim Merkezi (ASEM) olarak kullanılacak Kadınhanı Şehir Konağı’nın açılışı gerçekleştirildi. Bakan Kurum, açılışın ardından şehir konağında incelemelerde bulundu.