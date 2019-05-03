Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele ulusal eylem planı kapsamındaAK Parti Kadın Kolları üyelerine yönelik‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ semineri düzenlendi.

Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleşen seminerin açılış konuşmasını yapan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Şükran Gökdaş,kadına yönelik şiddetin toplumsal bir sorun ve aynı zamanda kaygı verici bir durum olduğunu belirterek, toplumda farkındalık oluşturarak, bilinçlendirmenin önemli olduğunu vurguladı.

AK Parti Erzurum Kadın Kolları İl Başkanı Ayşe Deniz Çelik, siyasette aktif rol alan kadınların şiddet konusunda bilinçlendirilmesinin önemine değinerek, bu gibi eğitim çalışmalarına ağırlık verdiklerini ifade etti.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün önemli hizmetler sunduğunu belirten Çelik, AK Parti hükümeti döneminde kadınlara yönelik önemli çalışmalar yapıldığını belirtti.

Kadına yönelik çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Çelik, ‘ Hükümetimiz döneminde çocuklar, anne hanelerinde anne soyadları ile tescil edilmeye başlandı. Kadına pozitif ayrımcılık ilkesi, özellikle iş hayatı bağlamında çalıştırıldı. Girişimci kadınların devlet desteğiyle önü açıldı. İşyerinden taciz, mobbing ya da benzeri baskıları yaşayan kadınlar yasayla koruma altına alındı. Şiddete uğrayan kadın ve çocuklara danışmanlık hizmeti veren ALO 183 hattı bu dönemde kuruldu. Anayasada ve medeni kanunda yapılan değişikliklerle ailenin ve kadının korunmasına yönelik önemli mesafeler kat edildi. Aile içi şiddet gören kadınların şikayetiyle, eşin, kocanın, evden uzaklaştırılmasına karar verilip, bunun ivedilikle savcılık aracılığıyla polise intikali sağlandı. Bu suçların cezaları Türk Ceza Kanununda ciddi anlamda arttırıldı. Bu davaların kamu davası olarak görülmesi, dolayısıyla şikayet geri alınsa da düşmemesi sağlandı’’ dedi.

Konuşmaların ardından Şiddet Önleme ve İzleme Merkezinde görevli Sosyolog Zeliha Rana Baysaltarafından düzenlenen seminerde, kadına yönelik şiddetin tanımlarının, türlerinin ve yaygınlığının anlaşılması, kadına yönelik şiddetin kadınlar ve çocuklar üzerindeki etkilerinin anlaşılması, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda uluslararası ve ulusal mevzuat konusunda bilgi edinilmesi, kadına yönelik şiddet konusunda hizmet veren kurum ve kuruluşlar hakkında bilgilenilmesi konuları ele alındı.

Şiddetin tanımını yapan Baysal, şunları söyledi:

“Şiddet, kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranıştır. Dünyada her yıl 1.6 milyon insanın şiddet nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir. Şiddet en çok kadınlara, çocuklara, yaşlılara, engellilere, göçmenlere, evsizlere, mültecilere yönelmektedir.”

Kadına yönelik şiddetin tanımına değinen Baysal, “Kadınlara, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen cinsiyete dayalı bir ayrımcılık ile kadının insan hakları ihlaline yol açan her türlü tutum ve davranıştır. Dünyada en az her 3 kadından 1’i fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalmaktadır” dedi.

Kadına yönelik şiddet en yaygın insan hakları ihlali olduğunu belirten Baysal , “Aile içi şiddet sosyal ve ekonomik kalkınmaya engeldir. Aile içi şiddet suça eğilimi arttırır. Kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasının önündeki en temel engellerden biridir. Sonuç olarak kadına yönelik şiddet; bir kadın sorunu değil, toplumsal bir sorundur” diye konuştu.

Baysal, kadına yönelik şiddet konusunda 183 nolu sosyal danışma hattına başvurulabileceğini de sözlerine ekledi.