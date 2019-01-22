Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Protokolü

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bakanlığımıza bağlı 110 kadın konukevi, yerel yönetimlere bağlı 34 olmak üzere, ülkemiz genelinde 144 kadın konukevimizde 3 bin 454 kişilik kapasitemizle kadınlarımıza hizmet vermekteyiz." dedi.

"Kadının Güçlenmesi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi, İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokol" Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında düzenlenen törenle imzalandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı törende bir konuşma yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadına yönelik şiddetle mücadelede koruyucu ve önleyici mekanizmaları daha etkin hale getirmek için bir arada bulunduklarını belirtti.

Şiddeti, kadının fiziksel ve ruhsal bütünlüğüne zarar veren en önemli unsurlardan biri olarak gördüklerini anlatan Selçuk, şiddetin sadece kadınları değil, çocukları, aileyi ve dolayısıyla tüm toplumu etkilediğini ifade etti.

Selçuk, insan onurunu hiçe sayan, temel hakları ihlal eden şiddetin aslında insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu kaydetti.

Bu nedenle tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliğinde kadına yönelik şiddetle mücadele ettiklerine işaret eden Selçuk, şunları söyledi:

"Bu noktada kamu kurumlarına, üniversitelere, medyaya, özel sektöre, tüm sivil toplum ve uluslararası kuruluşlara ayrı ayrı görevler düşmektedir. İnsanı değersizleştiren, fiziksel ve duygusal bütünlüğüne zarar veren, kadının üretkenliğine, çalışma kapasitesini de olumsuz etkileyen şiddete karşı her alanda mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Çünkü biz şiddeti, toplum olarak gelişmenin ve büyümenin önündeki en önemli engellerden biri olarak görmekteyiz."

- "Kadınlarımıza hizmet vermekteyiz"

Son 16 yılda kadına yönelik mücadele konusunda önemli mesafeler katedildiğine değinen Selçuk, bu alanda yasal altyapıyı güçlendirdiklerini, eylem planını hazırladıklarını ve yürütmeye de devam ettiklerini vurguladı.

Yerelde ise 81 ilde yürürlükte olan kadına yönelik şiddetle mücadele il eylem planlarının valiler başkanlığında izlemeye devam ettiklerini aktaran Selçuk, şöyle devam etti:

"Şiddet mağduru kadınların korunmasını desteklemek için de kurumsal mekanizmalarımızı güçlendiriyoruz. Şu anda 79 ilimizde Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerimiz (ŞÖNİM) bulunmaktadır. Kadın konuk evlerini de yaygınlaştırmak suretiyle kadınların mağduriyetlerinin önüne geçtik. Bakanlığımıza bağlı 110 kadın konukevi, yerel yönetimlere bağlı 34 olmak üzere ülkemiz genelinde 144 kadın konukevimizde 3 bin 454 kişilik kapasitemizle kadınlarımıza hizmet vermekteyiz.ALO 183 aile, kadın, çocuk ve engelli danışma hattında şiddete uğrayan, uğrama riski taşıyan, destek ve yardıma ihtiyaç duyan kadınlarımız ve çocuklarımız için 7 gün 24 saat ücretsiz hizmetlerimiz sürmektedir."

Bakan Selçuk, elektronik kelepçe uygulamasını getirdiklerini de anlatarak, uygulama sayesinde mağdurların kendilerini güvende hissettiklerini ifade etti.

- "4 ayda 99 bin er ve erbaşa ulaştık"

Kadına yönelik şiddetle mücadelede zihinsel dönüşümün sağlanmasında en önemli etkenin erkeklerin bu konudaki farkındalığın gelişmesi olduğunu vurgulayan Selçuk, "2018 yılında şiddet önleme ve izleme merkezlerimiz tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında farklı hedef gruplarına yönelik eğitim ve seminerlerimize 170 bini aşkın kişi katıldı. Bu kapsamda erkeklerin bilinçlendirilmeleri, sürece dahil edilmeleri noktasında Türk Silahlı Kuvvetlerimizin çok önemli ve öncelikli bir yeri olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Selçuk, 2013 yılından itibaren Milli Savunma Bakanlığı ile iş birliği protokolleri kapsamında gerçekleştirilen eğitim ve seminerlerin yapıldığına değinerek, şu bilgileri verdi:

"Bu seminerlere 34 bin Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile 464 bin er ve erbaşa ulaşmış durumdayız. Bu vesileyle 2018'in Eylül ayında başlatılan bedelli askerlik eğitim programında da 'aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele' konusundaki seminere de yer verilmesi önemliydi. Bu anlamda Sayın Bakanımız Hulusi Akar'a da teşekkür etmek isterim. Söz konusu seminerlerle ilk 4 ayda yaklaşık 99 bin er ve erbaşa ulaştık. Tüm celp dönemlerinde yıl boyunca vereceğimiz seminerlerle bu rakamın 500 bine yaklaşacağını umuyoruz."

Bu çalışmaların faydalı olduğunu düşündüklerini aktaran Selçuk, Milli Savunma Bakanlığı ile protokolü yenilemeye karar verdiklerini, imzalayacakları protokolün de kadına yönelik şiddetle mücadele noktasında önemli katkıları bulunacağını kaydetti.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından, Selçuk ve Akar, "Kadının Güçlenmesi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi, İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokole" imza attı.