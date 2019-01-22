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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Protokolü

Milli Savunma Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında "Kadının Güçlenmesi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi, İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokol imzalandı- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:- "TSK tarafından 2014-2016 yıllarında toplam 637 bin 818 erbaş ve erler başta olmak üzere personelimize farkındalık eğitimi verilmiştir"- "Bu çalışmamız kapsamlı şekilde, artan bir şiddetle ve bundan sonra çok daha etkin bir şekilde devam edecektir"

22 Ocak 2019 Salı 18:41
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Protokolü

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kadına yönelik şiddetle ilgili, "TSK tarafından 2014-2016 yıllarında toplam 637 bin 818 erbaş ve erler başta olmak üzere personelimize farkındalık eğitimi verilmiştir. Bu çalışmamız kapsamlı şekilde, artan bir şiddetle ve bundan sonra çok daha etkin bir şekilde devam edecektir." ifadelerini kullandı.

"Kadının Güçlenmesi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi, İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokol" Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında düzenlenen törenle imzalandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da katıldığı törende konuşan Milli Savunma Bakanı Akar, kadına yönelik şiddetin önemli sorunlar arasında yer aldığını belirtti. Bununla mücadeleye yönelik çalışmaların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile omuz omuza sürdüğünü aktaran Akar, "İnşallah bunda da başarılı olacağız." diye konuştu.

Akar, binlerce yıllık tarihte kadının hep sosyal hayatın içinde en önemli yerde olduğunu vurgulayarak "Önemli sorumluluklar alarak hayatın akışına önemli etkiler sağlamışlardır." dedi.

- Milli Savunma Bakanlığı sözcülüğüne kadın subay

Milli Savunma Bakanlığı sözcüsü olarak kadın bir subayın seçildiğini, kendisiyle gurur duyduklarını ifade eden Akar, "Tüm tarihimizde olduğu gibi Milli Mücadele döneminde de kadınlarımız, üzerlerine düşen en ağır sorumlulukları dahi büyük bir cesaret ve fedakarlıkla yerine getirmişlerdir. Bunu unutmamız mümkün değil." şeklinde konuştu.

Her dönemde hayatın güzelliklerini ve zorluklarını paylaşan kadınların bir eş, anne, kardeş veya evlat olarak daima baş tacı edilmesi gerektiğini dile getiren Bakan Akar, şunları söyledi:

"Günümüzde maalesef milli ve manevi değerlerimizle bağdaşmamasına rağmen ne yazık ki kadınların şiddet gördüğü vakalar yaşanmaktadır. Tüm çabalara rağmen bunların hepsini önlemek bugüne kadar mümkün olmamıştır. Hiçbir şekilde yılmak yok. Bunların sona ermesi, tamamen ortadan kalkması için elimizden gelen gayreti yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bu sorun sadece ülkemizde değil farklı coğrafyalarda kültürel veya ekonomik gelişmişlik tanımadan tüm dünyada bir insanlık suçu ve insan hakları ihlali olarak üzücü ama varlığını maalesef sürdürmektedir. Bu kanayan yaranın fiziksel, duygusal, ekonomik ve sosyal etkileri sadece kadınlar üzerinde değil, çocuklar, aileler, tüm toplum üzerinde de kendisini göstermektedir, olumsuz etkisini açık bir şekilde görmekteyiz. İdari, adli tedbirler söz konusu olmakla beraber bunların hepsini almamıza rağmen kadına yönelik şiddete kalıcı bir çözüm bulunması ancak bizim kanaatimizce orta ve uzun vadeli ciddi, geniş ve kapsamlı bir eğitimle mümkün olacaktır."

- "Zihniyet dönüşümü" vurgusu

Bu mücadelenin temelinde eğitimin yer aldığını bildiren Akar, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu amaçla kadına şiddet konusunda farkındalık oluşturmak ve zihniyet dönüşümü sağlamak için Türk Silahlı Kuvvetlerinde de erbaş, erlere ve tüm personelimize yönelik farkındalık eğitimleri verilmektedir. TSK tarafından bu kapsamda, 2014-2016 yıllarında toplam 637 bin 818 erbaş ve erler başta olmak üzere personelimize farkındalık eğitimi verilmiştir. Bu çalışmamız kapsamlı şekilde, artan bir şiddetle ve bundan sonra çok daha etkin bir şekilde devam edecektir."

Daha önce Kara Kuvvetleri EDOK Komutanlığının bünyesinde olan farkındalık eğitiminin MSB'nin yeniden teşkilatlanması dolayısıyla güncellendiğini, artık eğitimlerin sorumluluğunun Bakanlıkta olduğunu kaydeden Hulusi Akar, "Kadına yönelik şiddetle mücadele konusu, çok boyutlu bir sorundur. Bu konudaki çalışmalarımız, bakanlıklarımız arasında büyük bir uyum ve koordinasyon içerisinde sürdürülmektedir bundan sonra da sürdürülecektir." dedi.


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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 18:41
  1. ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  2. Hulusi Akar
  3. Kadının Güçlenmesi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Protokolü

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