"Kadına yönelik şiddetle mücadele il eylem planları yaygınlaştırılacak"

ANKARA (AA) - MERVE YILDIZALP - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bakanlığımız ile Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü arasında kadına yönelik şiddetle mücadelede veri entegrasyon çalışmasını tamamladık." dedi.

Bakanlık, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Kadınlara şiddetten, ayrımcılıktan uzak güvenli bir gelecek için yürütülen çalışmalar kapsamında, kadınların sosyal, siyasal ve ekonomik alandaki konumları güçlendiriliyor, hak, fırsat ve imkanlardan eşit biçimde yararlanmaları sağlanıyor.

Bakan Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadına karşı her türlü şiddet, taciz ve istismarın önlenmesinin öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

Kadına karşı şiddete "sıfır tolerans" ilkesiyle çalışmaları yürüttüklerini dile getiren Selçuk, kadına yönelik şiddetle mücadelede mevzuat altyapısını güçlendirdiklerini aktardı.

Kadına karşı şiddetle mücadelede üç eylem planı hazırladıklarını vurgulayan Selçuk, 2016-2020 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 3. Ulusal Eylem Planı ile mevzuat düzenlemeleri, farkındalık yaratma ve zihniyet dönüşüm, koruyucu ve önleyici hizmet sunumu ve şiddet mağdurlarının güçlenmesini, sağlık hizmetlerinin düzenlenmesi ve uygulanması, kurum kuruluşlar arası iş birliği ve politika geliştirilmesi olmak üzere 5 temel alanda iyileşme hedeflendiğini belirtti.

2013 yılında pilot olarak belirlenen 14 ilde kurulan Şiddet Önleme Merkezlerinin (ŞÖNİM) 76 ilde hizmete açıldığına dikkati çeken Selçuk, 81 ile yaygınlaştırma çalışmalarının ise devam ettiğini söyledi.

Bakan Selçuk, kadına yönelik kurumsal hizmet birimlerinin güçlendirildiğinin, kadına yönelik şiddetle mücadelede yatılı kurumsal hizmet birimleri olan kadın konukevlerinin sayı ve kapasitesini artırdıklarının bilgisini verdi.

2002 yılında 11 kadın konukevinin 283 kapasiteyle çalıştığını hatırlatan Selçuk, bugün Bakanlığa bağlı 110, ülke genelinde toplam 144 olan konukevinin 3 bin 454 kapasiteyle hizmet verdiğini bildirdi.

- "İl koordinasyon, izleme ve değerlendirme komisyonu kuruldu"

Kadına yönelik şiddetle mücadelede ulusal ve yerel izleme mekanizmaları oluşturulduğuna değinen Selçuk, uygulamaya ilişkin sorunları ve tecrübeleri değerlendirerek yeni çözüm önerileri geliştirildiğini bunun için tüm illerde kadına yönelik şiddetle mücadele il koordinasyon, izleme ve değerlendirme komisyonu kurulduğunun altını çizdi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele politikalarının yerelin ihtiyaçları, öncelikleri ve kaynakları temelinde desteklenmesi için 70 ilde kadına yönelik şiddetle mücadele il eylem planları hazırladıklarını anlatan Selçuk, "Kadına yönelik şiddetle mücadele il eylem planlarının 81 ile yaygınlaştırılması için çalışmalara devam ediyoruz." dedi.

Selçuk, 3. Ulusal Eylem Planı ile uyumlu ve her şehre özel faaliyetler içeren il eylem planlarıyla yerel düzenlemelerin mevzuatla uyumlaştırılması, toplumsal farkındalık ve zihniyet dönüşümü, koruyucu ve önleyici hizmet sunumu, iş birliği ve koordinasyon hedeflerine odaklanıldığına dikkati çekti.

- Kadına yönelik şiddetle mücadele seminerleri

Kadına yönelik şiddet izleme komitesinin her yıl bürokratların, akademisyenlerin, STK'lerin katılımıyla gerçekleştirildiğini anımsatan Selçuk, Milli Savunma Bakanlığı ile işbirliği çerçevesinde bedelli askerlik hizmetinden yararlanacak 500 bin er ve erbaşa "kadına yönelik şiddetle mücadele" seminerleri verildiğini ifade etti.

Bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen seminerler kapsamında 31 bin kamu görevlisine ulaşıldığı bilgisini paylaşan Selçuk, 65 bin sağlık, 47 bin din görevlisi, 71 bin polise yönelik kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında eğitimler düzenlediklerini bildirdi.

Bakan Selçuk, "Bakanlığımız ile Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü arasında kadına yönelik şiddetle mücadelede veri entegrasyon çalışmasını tamamladık. Şiddet mağdurlarının korunmasında hızlı veri paylaşımını sağlamak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla veri entegrasyonu çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.



- "Şiddet mağduru kadınlarımıza birçok konuda imkan sağlıyoruz"



"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, kadına yönelik şiddetle mücadelede şiddet mağduru kadınların desteklenmesine yönelik kurumsal mekanizmaları güçlendirecek çalışmalar yürütüyor, koruyucu ve önleyici hizmetler kapsamında ŞÖNİM'lerimiz ve kadın konukevlerimiz vasıtasıyla şiddet mağduru kadınlarımıza barınma hizmetinden, kreş yardımı ve eğitim öğretim desteğine kadar birçok konuda imkan sağlıyoruz." ifadesini kullanan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk ve Engelli Danışma Hattı ile destek hizmetleri sunuyoruz. Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı gibi toplumsal farkındalığı arttırıcı ve bilinçlendirici çalışmalar hayata geçiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.











