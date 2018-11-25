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Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:- "Kadına şiddete karşı mücadele bir eğitim ve ahlak meselesidir. Kadına şiddetin olduğu yerde medeni bir insan ve medeni bir toplum hayatının olmayacağının kavranması için seferberlik devam etmelidir"

25 Kasım 2018 Pazar 19:07
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kadına şiddete karşı mücadele bir eğitim ve ahlak meselesidir. Kadına şiddetin olduğu yerde medeni bir insan ve medeni bir toplum hayatının olmayacağının kavranması için seferberlik devam etmelidir." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter'dan, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Kadına şiddetin olduğu yerde insanlığın iflas edeceğini vurgulayan Çelik, acizlik ve insanlık yoksunluğundan beslenen kadına şiddete karşı mücadele etmenin herkesin ahlaki ve siyasi yükümlülü olduğunu vurguladı.

Belli bir coğrafyaya ya da kültüre ait olmayan kadına şiddet olgusunun arttığına dikkate çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Sadece kadınlar için değil tüm insanlık için tehdit olmaya devam ediyor. Mücadeleyi çok boyutlu yürütmek zorundayız. Her şeyden önce ilkokuldan itibaren eğitimle mücadele etmeliyiz kadına şiddet olgusuyla. Ahlaki temelde bir kamusal hassasiyetin yaygınlaşması da çok gereklidir. Kadına şiddete karşı mücadele bir eğitim ve ahlak meselesidir öncelikle. Kuşkusuz hukuki tedbirlerin alınması ve siyasi yükümlülük duygusunun artması da çok önemlidir. En temelde ise kadına şiddetin olduğu yerde medeni bir insan ve medeni bir toplum hayatının olmayacağının kavranması için seferberlik devam etmelidir."

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 19:07
  1. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
  2. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
  3. Twitter

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