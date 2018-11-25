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Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya:- "Türk Polis Teşkilatı olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadını koruyan, onu ayrıcalıklı kılan her türlü çalışmanın yanında olacağımızın sözünü veriyor, şiddet mağduriyeti nedeniyle hayatını kaybetmiş tüm kadınlarımıza ve şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum"

25 Kasım 2018 Pazar 18:51
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "Türk Polis Teşkilatı olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadını koruyan, onu ayrıcalıklı kılan her türlü çalışmanın yanında olacağımızın sözünü veriyor, şiddet mağduriyeti nedeniyle hayatını kaybetmiş tüm kadınlarımıza ve şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Uzunkaya, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, 25 Kasım'ın kadın sorunlarının paylaşıldığı, maruz kaldıkları olumsuz davranışların engellenebilmesi için çözüm yollarının arandığı, tüm dünyada kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak için Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Kararı ile ilan edilen bir gün olduğunu hatırlattı.

Türk kadınının, toplumun temel yapı taşını oluşturan, aile ve toplumdaki tüm fertlerin sevgi, saygı, huzur ve birlik içerisinde yaşamalarına önemli katkıları olduğunu belirten Uzunkaya, Türk kadınının tarih boyunca toplumsal hayatta her zaman sevgi ve saygı görerek önemli bir yere sahip olduğunu, yönetim kadrolarında da önemli görevler üstlenip bunları layıkıyla yerine getirdiğini ifade etti.

Sevgi ve hoşgörü dini İslamiyet'in de rehberliğinde kadınlara hak ettikleri değerin her zaman verilmesi gerektiğine işaret eden Uzunkaya, bu konuda Türkiye'nin dünya ülkelerine de örnek olacağına inancının tam olduğunu vurguladı. Uzunkaya, şunları kaydetti:

"Kadına karşı sergilenecek her türlü şiddet, kadınların en temel hakkı olan insan haklarının ihlalidir. Kadına şiddetin önlenmesinde eğitimin önemi büyüktür. Bu aşamada görevin en büyüğü sevgili öğretmenlerimize ve eğitimin ilk basamağı olan anne ve babalarımıza düşmektedir. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü vesilesiyle başta kadınlara olmak üzere tüm insanlara yönelik her türlü şiddeti reddettiğimizi bir kez daha belirterek, bu acıların bir daha yaşanmaması için Türk Polis Teşkilatı olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadını koruyan, onu ayrıcalıklı kılan her türlü çalışmanın yanında olacağımızın sözünü veriyor, şiddet mağduriyeti nedeniyle hayatını kaybetmiş tüm kadınlarımıza ve şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.​"

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 18:51
  1. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya
  2. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
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