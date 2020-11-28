''‘Kadına Siddetle Mücadele Haftası' mı dediniz!'

200 yıldır lâik-Kemalist ve solcu zihniyetin emrinde, Allah’ı eleştirdiniz. Kul yapısı putları kutsadınız.



Kuzuları öldürdünüz; lâkin otlara, dikenlere dokunmadınız. Batı’nın her türlü pisliklerine bulaştınız, buna da “İlericilik” dediniz. Sera mahsulü olan bir avuç azınlığın emrine girdiniz. Buna “Modernlik” dediniz.



Çarpık ve çirkef bir eğitimle, beyinleri “Etten Bir Kalıp” haline getirdiniz. Kadına “Çığlık Gibi” hürriyet tanıdınız. Böylece ailesine, çevresine dikleşen bir nesil yetiştirdiniz. Çağdaş Firavunlara karşı, kıble yürüyüşünüzle toplumu köleleştirdiniz. Lâikliği kurtarma adına, kafayı çektiniz. Çağdaşlık adına, başörtüsüne karşı çıplaklığı destekleyerek, kadını bir kasabın vitrin malzemesi haline getirdiniz. Ahlakı bozuk, okumuş insanlar yetiştirdiniz. Tüm bu saydıklarımın sonucunda; Şeytani telkinlerle, akla ziyan işler yapmanın sonucu; şimdi de çırpınıyorsunuz. Tarlası ve tohumları şaibeli bir nesilden, şikayetçi olmaya hakkınız yok. 200 yıldır suladığınız diken tarlasında, ektiğinizi biçiyorsunuz. “KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE HAFTASI” mı dediniz. Güldürmeyin beni. Şimdi ben size “Peygamberimizin Veda Hutbesini, Kur’an-ı Kerimde Nur Suresini Okuyun ve Kadını Şiddetten Kurtarın” desem; bana gene “GERİCİ” diyeceğinizi biliyorum.