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Kadına şiddetin faturası bu defa çok ağır oldu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 1997 yılında yağma ve cinayet suçundan tutuklanıp müebbet hapse mahkum edilen, 2 yıl sonra halk arasında ’Rahşan Affı’ olarak adlandırılan genel af ile şartlı tahliye ile serbest kalan Aytekin G.

09 Temmuz 2019 Salı 11:39
Kadına şiddetin faturası bu defa çok ağır oldu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 1997 yılında yağma ve cinayet suçundan tutuklanıp müebbet hapse mahkum edilen, 2 yıl sonra halk arasında ’Rahşan Affı’ olarak adlandırılan genel af ile şartlı tahliye ile serbest kalan Aytekin G., eşini yaralama suçundan infazını yakınca cezaevine geri gönderildi. Aytekin G. 9 bin 337 gün hapis yatacak. Aytekin G.’nin şartlı tahliyenin 20 yıllık takip sürecinin sona ermesine kısa bir süre kala suçu işlediği bildirildi.


Olay, 4 Aralık 1997 tarihinde Manavgat’ta yaşandı. Ali Özel isimli şahsın kullandığı 07 F 1256 plakalı kamyon kasasındaki tekel ürünleri araç sürücüsüyle birlikte ortadan kayboldu. Manavgat’ta büyük yankı uyandıran olayın ardından geniş çaplı araştırma başlatan güvenlik güçleri olayla ilgili olarak o dönem Manavgat’ta Tekel işletmeciliği yapan Aytekin G. ve arkadaşları, B.G Ç., M.T. ve İ.Y. isimli şahısları yakaladı. Şüpheliler sorgularında tekel kamyonundaki malları yağmaladıklarını, kamyon şoförünü de öldürerek Sorgun Çamlığı’na gömdüklerini, bir süre sonra da cesedi gömdükleri yerden çıkarıp Antalya Korkuteli Karayolu üzerinde Döşemealtı ilçesinde Düzler Çamı Milli Parkı sınırları içinde bulunan Güver Uçurumundan aşağıya attıklarını itiraf etti.


Aytekin G., B.G.Ç., M.T. ve İ.Y. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece kamyonda bulunan tekel mallarını yağmalamak suçundan 11 yıl, kamyon sürücüsünü öldürmek suçundan ise müebbet hapis cezası aldı.


Aytekin G. ve diğer sanıklar cezaevinde 2 yattıktan sonra 1999 yılında çıkarılan ve halk arasında ’Rahşan Affı’ olarak adlandırılan genel afla yağma suçundan adli kontrol şartıyla cinayetten ise şartlı tahliyeyle serbest bırakıldı.


Manavgat’ta hayatına devam eden sanıklardan Aytekin G. hakkında geçtiğimiz günlerde eşini yaralama suçundan dava açıldı. Manavgat 4 Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hakkında 6 ay hapis cezası verilen Aytekin G., önceki gün hiçbir şeyden habersiz adli kontrol imzası atmak üzere geldiği Şelale Polis Karakolunda Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Aytekin G. şartlı tahliye sürecinde ceza aldığı için infazı da yanmış oldu. Ayten G., kalan cezasını çekmek üzere Alanya Cezaevine teslim edildi. Aytekin G.’nin 9 bin 337 gün hapis yatacağı bildirildi. Aytekin G.’nin şartlı tahliyenin 20 yıllık takip sürecinin bu yıl sona ereceği, sona ermesine kısa bir süre kala suç işlediği bildirildi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 11:39
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