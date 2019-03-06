Kadına şiddete tersten bakış

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünün düzenlediği “Olmak Üzerine Konuşmalar” etkinliğinde, Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasemin Yüce Tar, “Kadına Şiddete Tersten Bakmak-Dayakçı Kocalar Konuşuyor” konulu bir konferans verdi.

“Kadına şiddete yol açan nedenler üzerinde çalışmalıyız”

Sağlık Bilimleri Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kadına yönelik şiddet konusunda yaptıkları sosyolojik araştırmanın sonuçlarını katılımcılarla paylaşan Doç. Dr. Yasemin Yüce Tar, toplumsal cinsiyet ve toplumsal cinsiyet rolleri ile ilgili de bilgi verdi. Kadına şiddete yol açan nedenlere de değinen Yasemin Yüce Tar, “Kadına yönelik şiddeti kınamak elbette çok önemli. Ancak buna yol açan nedenler üzerinde çalışmazsak bir süre sonra bu durum normalleşmeye başlar ve bu sorunu çözemeyiz” dedi.

Yapılan araştırmanın Koç Üniversitesi Kadın Çalışmaları Merkezi tarafından desteklendiğini ve Orta Karadeniz Bölgesi’nde yapıldığını belirten Doç. Dr. Yüce Tar, “4 ilden, farklı erkek kategorilerini temsil ettiğini düşündüğümüz 40 erkekle görüşmeler yaptık. Bu görüşmelerle toplumsal cinsiyet rollerini, ataerkil zihniyeti, kadın ve erkek kavramlarını anlamlandırmak istedik.Araştırmanın kadına yönelik şiddet kısmını ise hukuksal anlamda kadına karşı suç işlemiş 40 erkekle yapılan görüşmeler oluşturuyor” diye konuştu.

“Eğitimli ve meslek sahibi erkekler toplumsal cinsiyet rollerini değiştirme potansiyeline sahip”

Kadın ve erkek arasındaki eşitsizliklerin toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümü ve sosyoekonomik farklılıklardan kaynaklanabileceğine işaret eden Yüce Tar, “İktidar ilişkileri bakımından erkekleri hegomonik, suç ortağı, marjinal ve mağdur erkekler olmak üzere 4 kategoride sınıflandırabiliriz. Şiddeti konuştuğumuz erkekler ise marjinal erkek kategorisine giriyor. Hegomonik erkekler ataerkil sistemden en çok faydalanan güçlü erkeklerdir. Suç ortağı erkekler; orta sınıfa mensup, meslek sahibi, eğitimli erkekler. Literatürde isimlerinin suç ortağı olarak geçmesi ise ataerkil sistemden nemalanmalarından kaynaklanıyor. Erkeklerin üstünlüğü meselesi bu kategorideki erkeklerin işine geliyor ama kaba bir ataerkil zihniyete sahip değiller. Toplumsal cinsiyet rollerini değiştirme potansiyeline sahip olan ve bizi umutlandıran bu grup erkeklerdir. Marjinal erkekler ise alt sınıfa mensup, daha eğitimsiz, meslek sahibi olmayan erkeklerdir” ifadelerini kullandı.

“Kadına şiddet sorununun çözülmesi için eğitim yeterli değil”

Yapılan görüşmeler sonucunda, şiddete neden olan sebepleri ve şiddetin sonucunda erkeklerin verdiği tepkileri de açıklayan Doç. Dr. Yasemin Yüce Tar şöyle konuştu: “Aldığımız cevaplara göre marjinal erkekler şiddete sebep olarak genellikle maddi sıkıntıları, kadının azla yetinmeyi bilmemesini, kıskançlığı göstermiş. Sonuç olarak ise inkâr edenler, kendini haklı göstermeye çalışanlar, şiddetin söylenenden daha hafif olduğunu iddia edenler, işini kaybettiklerini öne sürerek mağdur olduğunu söyleyenler ve kadını cezalandırdığını ifade edenler var.”

Şiddet gösteren erkekleri eğitmenin, toplumsal bir yara olan kadına şiddete sadece pansuman yapabileceğini kaydeden Yasemin Yüce Tar, sorunun tamamen çözülmesi için toplumsal rollerde değişim yapılması gerektiğinin altını çizdi.