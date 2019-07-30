Hamile kadına saldıran Hasan ve Hüseyin Sel'in tahliyesine karar verildi
Pendik'te içinde hamile bir kadının bulunduğu araca saldıran ve kamuoyunda büyük infiale neden olan Hasan ve Hüseyin Sel kardeşlerin tahliyesine karar verildi.30 Temmuz 2019 Salı 12:21
Pendik’te 7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı gerekçesiyle 20’şer yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkan Seydioğlu Baklava’nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel’in tahliyesine karar verildi.
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