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Hamile kadına saldıran Hasan ve Hüseyin Sel'in tahliyesine karar verildi

Pendik'te içinde hamile bir kadının bulunduğu araca saldıran ve kamuoyunda büyük infiale neden olan Hasan ve Hüseyin Sel kardeşlerin tahliyesine karar verildi.

30 Temmuz 2019 Salı 12:21
Hamile kadına saldıran Hasan ve Hüseyin Sel'in tahliyesine karar verildi

Pendik’te 7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı gerekçesiyle 20’şer yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkan Seydioğlu Baklava’nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel’in tahliyesine karar verildi.

Ayrıntılar gelecek...

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 12:21
  1. baklavacılar
  2. Hasan Sel
  3. Hüseyin Sel

YORUM YAZ

  • İs-hakİs-hak11 dk önce
    Tabiki tahliyeleri gerekir neyaptılarki iki kardeş yiğitliklerini gösterdiler hamile kadını karnındaki yavruyu öldürmediler biraz korkuttular birazda mala zrr verdiler.bırakın erkekler erkeklğini gösterdiler! Ben soruyorum o mağdurum diyenlere o saatde neişiniz vardı oradaçgidecek başkayerni yoktu iki yiğit erkekleri rahatsız ettiniz tazminat ödeyeceksini! işin şakası bitarafa haklı olmak bazen işe yaramıyor sakın beni yanlış anlamayın vatandaş kendi hakkını kendi aramak zorunda kalacak nerdeise ey mağdurlar sakın me'yüs olmayın yerin üstü varsa aktıda var oarası kesin adalet
  • DermanDerman13 dk önce
    Hamile kadina saldiranlar tahliye olduysa,kapida karsilayan komsere yazik oldu.adam dogrusunu yapmis zenginin arabasi dagdan asar.peki hamile kadinin pisikolejisi ne olacak sasirmadik bunlar hep anilarda kalacak hep kotu ornek olacak.
  • Mehmet karaMehmet kara20 dk önce
    Öldürseler altı ay yatarlardı zaten ne olacak ki????
  • uyan tcuyan tc24 dk önce
    yahu wc de şey tc de adaleş paradır şey mülk tür temeldir. mülkün varsa 50 yıl hapis derler 5 gün sonra dışarı salarlar. akp uyuma naylon torba kanununa devam et. torba fiatlarına zam yap 50 kuruş olsun. sana ne yargıdan olan vatandaşa olsun sana olmasın. birde millet vekillerine zam yap sus otur oturduğun yerde 2023 yaklaşıyor.
  • SelimSelim27 dk önce
    Kamuoyunda infiale sebebiyet vermesi bla bla. Geçin bunları Hakim kanun neyse onu uygular. Kanunlarımız maalesef hiç bir suça neredeyse ceza vermediği için bunların tahliyesine hiç şaşırmıyoruz.Zaten bu şekilde medyaya yansımayan ne olaylar oluyor ülkede. Hepsine bu şekilde ceza vermeye kalksanız ülke hapisanelerden geçilmez. En iyisi bu adama verilecek ceza iyi bir para cezası olmalı. Mesela 100 bin tl. Bak o zamna tarafikte bundan sonra mum gibi olur.
  • herdemherdem32 dk önce
    Adalete bak adalete, savcı 20 yılla dosya açıyor ve kabul ediliyor. Hakım arka kapıdan salıyor.Böyle adalet olursa kabadayılık biter mi? Ondan sonra insanlar kendi haklarını kendileri aramazlar mı?Adalet bakanı takip et bunları, (Reiiiis !)

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