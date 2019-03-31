Kadına kurşun yağdıran şahıs tutuklandı

Kayseri’de husumetli olduğu iddia edilen 25 yaşındaki kadına kurşun yağdıran şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre 15 Mart tarihinde gece saatlerinde Gesi Fatih Mahallesi Hanedan Sokak üzerinde meydana gelen olayda F.B. (25) isimli kadın, kendisini takip eden ve önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen G.T. (36) tarafından silahla vuruldu. Vücuduna aldığı 4 mermi ile ağır yaralanan F.B., ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası geniş çaplı araştırmalara başlayan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli G.T.’nin olaydan sonra kaçtığı otomobili kovalamaca sonucu yakalarken, otomobildeki Ö.Y. ve Y.B.’yi gözaltına aldı. Olayın şüphelisi G.T.’yi yakalama çalışmalarına devam eden ekipler, sabah saatlerinde Mimsin mahallesinde bulunan bir ikamette firari G.T.’yi düzenledikleri operasyonla yakaladı. Yapılan aramalarda seri numarası bulunmayan Hırvatistan menşeili 9.19 mm çapında fişek atan AGRAM 2000 marka, ’vahim nitelikli’ silahlardan sayılan tam otomatik tabanca ve şarjörü ile 59 adet 9.19. mm fişek ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda ayrıca G.T.’nin 6 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. Yaralı F.B.’nin ise tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan G.T., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.