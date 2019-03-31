0553 313 94 23

Kadına kurşun yağdıran şahıs tutuklandı

Kayseri’de husumetli olduğu iddia edilen 25 yaşındaki kadına kurşun yağdıran şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

31 Mart 2019 Pazar 09:20
Kadına kurşun yağdıran şahıs tutuklandı

Kayseri’de husumetli olduğu iddia edilen 25 yaşındaki kadına kurşun yağdıran şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre 15 Mart tarihinde gece saatlerinde Gesi Fatih Mahallesi Hanedan Sokak üzerinde meydana gelen olayda F.B. (25) isimli kadın, kendisini takip eden ve önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen G.T. (36) tarafından silahla vuruldu. Vücuduna aldığı 4 mermi ile ağır yaralanan F.B., ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası geniş çaplı araştırmalara başlayan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli G.T.’nin olaydan sonra kaçtığı otomobili kovalamaca sonucu yakalarken, otomobildeki Ö.Y. ve Y.B.’yi gözaltına aldı. Olayın şüphelisi G.T.’yi yakalama çalışmalarına devam eden ekipler, sabah saatlerinde Mimsin mahallesinde bulunan bir ikamette firari G.T.’yi düzenledikleri operasyonla yakaladı. Yapılan aramalarda seri numarası bulunmayan Hırvatistan menşeili 9.19 mm çapında fişek atan AGRAM 2000 marka, ’vahim nitelikli’ silahlardan sayılan tam otomatik tabanca ve şarjörü ile 59 adet 9.19. mm fişek ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda ayrıca G.T.’nin 6 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. Yaralı F.B.’nin ise tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan G.T., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 09:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ağaçlara hayat veren hanım eller
    1. Ağaçlara hayat veren hanım eller
    2. Her gün bir bardak süt içmek için..
    3. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, oyunu..
    4. İsrail, Gazze ile İsrail arasındaki..
    5. Turkcell-Huawei projesi Londra’dan..
    6. Kocamaz: "Demokrasimize hayırlı olsun"
    7. Heyelan grup köy yolunu kapattı,..
    8. Türkiye’nin en küçük mahallesi sandık..
    9. Türkiye sandık başında
    10. Musa Yılmaz oyunu kullandı
    11. Tosun, Bir tek sana güvenebilirim"..
    12. Bugün işinizi ya hakkı ile yapın, ya..
    13. ASELSAN’a çevre ödülü
    14. 85 yaşındaki teyze ve 70 yaşındaki..
    15. Yurtta hava durumu
    16. 100 milyon yolcu için büyük göçe hazırız
    17. Zonguldak’ta oy verme işlemi başladı
    18. Oyunu evinde kullandı
    19. Hastalıkların sinsi belirtisi: Vertigo
    20. Suriye’nin kuzeyindeki mülteci..
    21. Ahmet Sami Kutlu oyunu kullandı
    22. Orman Genel Müdürlüğünün 180. Yılı..
    23. Ulusal kanser haftası başlıyor
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın baba ocağında..
    25. Üsküdar yerel seçim sonuçları 2019 |..
    26. Vali Karaloğlu: "Antalya’da demokratik..
    27. (Özel) Yusuf Özoğul sandığa giderek..
    28. İzmir’de motosiklet sürücüsü ağır..
    29. Türkiye 2019 Bologna Çocuk Kitapları..
    30. Adana Valisi Demirtaş oyunu kullandı
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’