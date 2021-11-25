Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü nedir?

BM Genel Kurulu 1999 yılında 25 Kasım gününü Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak ilan etti. Bu günün 25 Kasım olarak belirlenmesinin nedeni 1960 yılında Dominik Cumhuriyeti’nde meydana gelen bir olaya dayanmaktadır. Ülkeyi diktatörlükle yöneten Rafael Trujillo’ya karşıtlığıyla bilinen Mirabal Kardeşler adlı üç kız kardeş, Trujillo’nun: “Ülkede iki tehlike var: Kilise ve Mirabal Kardeşler” şeklinde yaptığı açıklamadan günler sonra boğazlanıp dövülerek vahşice öldürüldüler. Ancak Mirabel kardeşlerin öldürülmesinden sonra ertesi sabah gazetelerde bu ölümlerin bir kaza sonucu meydana geldiğini anlatan bir haber çıktı.

1981’de Dominik’te toplanan Latin Amerika Kadın kurultayında; 25 Kasım , “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Ve Uluslararası Dayanışma Günü” olarak kabul edildi. Daha sonra 1999 yılında, BM tarafından “25 Kasım, kadına yönelik şiddetin yok edilmesi için uluslararası mücadele” günü ilan edildi.

KADES nedir?

KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır.

Kades uygulaması nasıl indirilir?

Akıllı telefon kullanıcısı kadınlar, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından “Kadın Destek Uygulamasını (KADES)” indirebiliyor. Kullanıcılar, T.C. Kimlik Numarasını girerek ve EGM tarafından gelen aktivasyon kodu ile uygulamayı aktif hale getirebilecek.

Uygulamayı burdan https://www.icisleri.gov.tr indirebilirsiniz.

25 kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü mesajları

-Kadına Şiddete HAYIR.!

-Kadınlara kalkan eller kırılsın...!

-Kadınlara şiddet değil; sevgi gösterelim.

-Kadına yönelik yapılan şiddet, insanlığa ihanettir.

-Kadına şiddeti durdurmak, önlemek herkesin görevidir.

-Kadınlar İnsandır. Biz İnsanoğlu. - Neşet Ertaş

Kadına yönelik yapılan şiddet, insanlığa ihanettir.

Kadına şiddeti durdurmak, önlemek herkesin görevidir.

"Her sessiz kalınan şiddet bir gün sizi bulur."

Şİddete maruz kalan tüm kadınlarımızın yanındayız.

Erkeklik kadını sevmek saygı duymaktır , ona vurmak değildir.

"Şiddet kaderiniz değil. Şiddete göz yummayın, sessiz kalmayın."