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Aktüel Kadına bıçak çeken şahıs suç makinesi çıktı
Aktüel

Kadına bıçak çeken şahıs suç makinesi çıktı

Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda bulunan bir şahıs, tartıştığı kadına bıçak çekerek hakaretler savurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 10:45:00 - 2021-11-25 10:47:56
Kadına bıçak çeken şahıs suç makinesi çıktı

Kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırgan polis tarafından yakalandı. Şahsın uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, tehdit hakaret, kişi hürriyetinden yoksun kılma ve benzeri suçlardan 20 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda dün akşam saatlerinde bir kadın ile erkek arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı Erkek şahıs tartıştığı kadına bıçak çekerek hakaretler savurdu. Adının E.Y. olduğu öğrenilen şüpheli E.Y., gece saat 02.30 sıralarında yakalandı.

E.Y.'nin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma, uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, tehdit hakaret, kişi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme suçlarından toplamda 20 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

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