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Sosyal Medya Kadına bakmamak için bunu yaptı! Sosyal medya yıkıldı
Sosyal Medya

Kadına bakmamak için bunu yaptı! Sosyal medya yıkıldı

Yeniakit Publisher
2023-12-12 08:06:00 -

Kadına bakmamak için bir yöntem belirleyen erkeğe kadının cevabı böyle oldu

Günümüzde çoğu insanın spor yapmak için tercih ettiği spor salonlarından birinde ilginç anlar yaşandı.

Bir adam kulağında kulaklık takılı halde müzik dinleyerek ağırlık kaldırırken önüne gelen ve eğilerek spor yapan kadının kalçalarına bakmamak için kulaklığıyla gözlerini kapattı. Erkeğin bu hareketi kadını kızdırdı. Son karedeki harekete dikkat edin.

Bu anlar salondakileri güldürdüğü kadar önüne gelen kadını da güldürdü.

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Musa

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