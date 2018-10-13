0553 313 94 23

Kadın vekillerden Ruhani'ye çağrı

İran meclisindeki kadınlar Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den kabineye en az bir kadının seçilmesi çağrısında bulundu.

13 Ekim 2018 Cumartesi 16:06
Kadın vekillerden Ruhani'ye çağrı

İran meclisindeki kadınlar Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den kabineye en az bir kadının seçilmesini talep etti. 

İran Meclisi Kadınlar Fraksiyonu Ruhani'ye hitaben bir mektup yazdı. Meclisteki 16 kadının imzasını taşıyan mektupta kadınların devlet yönetiminde önünün açılması gerektiği belirtildi.

Mektupta, şu ifadelere yer verildi:

"Üst düzey yönetim pozisyonlarında kadınların yeteneklerinden faydalanmak ile sürdürülebilir kalkınma arasında iki yönlü ve dinamik bir ilişki vardır. Meclis Kadınlar Fraksiyonu sizden en az bir kadını kabineye almanızı talep ediyor. Şüphesiz sadece sizin ve hükümetteki çeşitli çevrelerin sürekli desteği ile toplumun yarısından fazlasını oluşturan kadınların talep ve sorunlarının üstesinden gelinebilir."

İran'daki ekonomik sorunlara çözüm üretemedikleri gerekçesiyle Ekonomi Bakanı Mesud Kerbasiyan ile Çalışma Bakanı Ali Rebii ağustosta meclis tarafından görevden alınmıştı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin birkaç gün içinde Ekonomi ve Çalışma bakanlıklarına atamak istediği yeni isimleri meclise sunması bekleniyor. Ruhani'nin ayrıca Ulaştırma ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi Maden ve Ticaret Bakanlığında da değişikliğe gideceğine yönelik haberler ülke medyasında yer alıyor. 

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 16:06
  1. Ekonomi Bakanı Mesud Kerbasiyan
  2. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
  3. Irak Meclisi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ağız sağlığı bütün vücudu etkiliyor
    1. Ağız sağlığı bütün vücudu etkiliyor
    2. Yerel seçimlerde Avcılar ve Esenyurt’u..
    3. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın acı..
    4. Doğu Perinçek: Türk yargısı, Brunson’ı..
    5. Gebelik döneminde yaşanan mide..
    6. Instagram'dan yenilik!
    7. İbrahim Kalın'ın acı günü! Son..
    8. Mutfakta geçirdiğiniz zamanla ilgili..
    9. İBB Meclisi karar aldı: Eren Bülbül'ün..
    10. Odunlukta çıkan yangın, bitişikteki..
    11. Evde yoğurt kıvamı tutturmak
    12. İBB Spor Kulübü Voleybol Takımı Efeler..
    13. "Slime" tehlike saçıyor
    14. Süet ayakkabınızla yağmura çamura..
    15. Alev topuna dönen minibüsten son anda..
    16. Kılıçdaroğlu'nun İstanbul planı ortaya..
    17. Zeytin küflenmeden nasıl saklanır?
    18. Ekranlardan dehşet akıyor! Gasp..
    19. Çocuğun unuttu, hayatının şokunu yaşadı!
    20. Uzun yaşam için 3 önemli alışkanlık
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    ABD'li casus papaz Brunson ilk uçakla kaçıyor!
    ABD'li casus papaz Brunson ilk uçakla kaçıyor!

    Günün Karikatürü

    13 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!