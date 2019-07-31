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Kadın ve gençlik merkezi kursiyerlerine kadın sağlığı eğitimi

Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezlerinde eğitim gören kursiyerlere Kadın Doğum Uzmanı Dr.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:12
Kadın ve gençlik merkezi kursiyerlerine kadın sağlığı eğitimi

Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezlerinde eğitim gören kursiyerlere Kadın Doğum Uzmanı Dr. Münihe Yücel tarafından, kadın sağlığı üzerine eğitim verildi.


Adıyaman Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kadın ve Gençlik Merkezlerinde eğitim gören kadınlara, kursların yanında çeşitli konularda da eğitimler veriliyor. Son olarak Kadın Doğum Uzmanı Doktor Münihe Yücel tarafından, Kadın ve Gençlik Merkezi kursiyerlerine yönelik kadın sağlığı üzerine eğitim programı düzenlendi. Kadın ve Gençlik Merkezi toplantı salonunda gerçekleşen eğitim programına katılan kadınlar, Uzm. Dr. Münihe Yücel’den merak ettikleri konular hakkında bilgiler aldı.


Eğitimler sonunda değerlendirmede bulunan kursiyer kadınlar, Kadın Doğum Uzmanı Doktor Münihe Yücel’e ve Kadın ve Gençlik Merkezi yöneticilerine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:12
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