Kadın ve Genç Girişimciler İcra Kurulu’nu seçti

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren Genç ve Kadın Girişimciler Kurulları İcra Komitesi asil ve yedek adaylarını seçti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Kadın Girişimciler ve Genç Girişimciler Kurulu Yönetmeliğine göre, Edirne İl Kadın Girişimciler ve Edirne İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Üyeliği seçimleri Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleşti. Tek liste ile seçime giren Edirne İl Genç Girişimciler İcra Komitesi Asıl Listesinde Serkan Üner, Olgun Bulut, Mert Seyyar, Volkan İnci, Emrah Serin ve Serkan Bilgin yedek listesinde ise Erdi Ertek, Cumhur Gökçen, Berfim İba, Tuğba Cansu Gökgöl, Gamze Kartal ve İdil Taşkın yer aldı.

41 Kadın Girişimcinin oy kullandığı ve iki listenin bulunduğu Edirne İl Kadın Girişimciler Kesinleşmemiş İcra Komitesi Asıl Listesinde Elmas Aslan, İlknur Özcan, Nükhet Uzunismail Su, Muradiye Akcan, Nuray Yılmaz Geldi, Pakize Eraslan ve Aycan Algur; Yedek Listesinde ise Arzu Yalçın Nazan Balaban, Sabiha Dere, Bilge Uysal, Mine Güçlü, Arzu Alamut ve Nazlı Gözde Kılıç yer aldı.

Yapılan seçimlerde belirlenen Kadın Girişimciler İcra Kurulu Üyelerinin dağılımına göre; Edirne Ticaret ve Sanayi Odası 7, Edirne Ticaret Borsası 2, Keşan TSO ve Keşan TB 4,Uzunköprü TSO ve Uzunköprü TB 2 olmak üzere, KGK İl İcra Kurulu Üyeleri Edirne ilinde toplam 15 kişiden oluştu.

Genç Girişimciler İcra Kurulu Üyeleri ise; Edirne Ticaret ve Sanayi Odası 6, Edirne TB 1, İpsala TB 1,Keşan TSO ve TB 4, Uzunköprü TSO ve TB 3 olmak üzere 15 kişiden oluştu.

Listelerin kesinleşmesinin ardından İcra Kurulu Üyeleri, yapacakları ilk gündemli toplantıda İcra Kurulları kendi aralarında başkan ve başkan yardımcılarını seçerek görevlerine başlayacak.