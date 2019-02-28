Kadın ve genç girişimciler İcra Komitesi üyelerini seçti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) öncülüğünde, oda ve borsaların bünyesinde yapılandırılan ve 81 ilde faaliyetlerini sürdüren TOBB Manisa Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu Üyeleri, İcra Komitesi üyelerini seçmek için sandık başına gitti.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Bülent Koşmaz Hizmet Binası’nda gerçekleşen seçimlerin sonucunda TOBB Manisa İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Asil Üyeliklerine Ayşe Atam, Çiğdem Beyazkurt Güder, Huriye Uslu, Nurdan Erdoğan ve Yasemen Karanfilci seçildi. TOBB Manisa İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Yedek Üyeliklerine ise Aslı Şenel Ülke, Ebru Yalınkılıçlar, Esra Ünlü, Pınar Silistre ve Yasemin Yaylacık seçildi.

TOBB Manisa İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Asil Üyeliklerine Mustafa Yücel, Nabi Başbay, Neriman Nur Uzunoğlu ve Serhat Gökaslan seçilirken, TOBB Manisa İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Yedek Üyeliklerine iseAnıl Özgür, Onur Örenay, Onur Tamiş ve Özlem Şahinolseçildi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz seçimlerin ardından yeni seçilen Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Üyeleri ile bir araya geldi. Kadın ve Genç Girişimciler İcra Komitesi üyelerini tebrik eden Başkan Yılmaz, yeni dönemde yapacakları çalışmalar için başarı dileklerini iletti. Kadın ve Genç Girişimcilerin Türkiye’de girişimcilik teriminin yerleşmesinde öncü kurullar olduğunu belirten Başkan Yılmaz, “Bizler Kadın ve Genç girişimcilerimizi önemsiyoruz. Onların yapacakları her çalışmada yanlarına olacağımızı ifade etmek istiyorum Türkiye’de girişimcilik teriminin yerleşmesinde Kadın ve Genç Girişimciler öncü olmuşlardır. Bu dönem iki kurulumuzda da değişim yaşandı. Bundan önce Odamız bünyesinde görev yapan Kadın ve Genç girişimciler kurullarında yer alan başkanlarımıza ve üyelerimize hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni dönemde gerek Kadın, gerekse Genç girişimcilerimiz ile çok önemli projelere imza atacağımıza inanıyor, seçilen icra komitesi üyelerimizi bir kez daha kutluyorum.” dedi.