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Aktüel Kadın ve çocuk üzerine kitapları olan ünlü yazar, Hatice Kübra Tongar, "Allah nerede" sorusunu yanıtladı
Aktüel

Kadın ve çocuk üzerine kitapları olan ünlü yazar, Hatice Kübra Tongar, "Allah nerede" sorusunu yanıtladı

Yeniakit Publisher
2024-04-25 18:32:00 - 2024-04-25 18:35:56
Kadın ve çocuk üzerine kitapları olan ünlü yazar, Hatice Kübra Tongar, "Allah nerede" sorusunu yanıtladı

Ünlü yazar Hatice Kübra Tongar "Allah nerede?" sorusu sorusuna verdiği yanıtla Türkiye'de gündem oldu. Ardından Hatice Kübra Tongar ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, Yazar Hatice Kübra Tongar kimdir?

Annelik ve çocuk üzerine yazdığı kitaplarla popülerleşen yazar Hatice Kübra Tongar "Allah nerede?" sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu.

Popüler yazar "Allah nerede" sorusuna verdiği cevap!

Özellikle sosyal medyada etkileşimi yüksek yazarlardan Hatice Kübra Tongar, "Allah nerede?" sorusunu "İnternet nerede?" sorusu ile açıkladı.

Hatice Kübra Tongar 15 Kasım 1984 tarihinde dünyaya geldi. Lisans eğitimlerini Psikoloji, Sosyoloji ve Çocuk Gelişimi alanlarında sürdüren Tongar, Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi’nde Aile Danışmanlığı teorik, pratik ve süpervizyon eğitimini okul ikincisi olarak tamamlayarak "Aile Danışman"unvanını aldı. Arel Üniversitesi’nde Psikoloji (Yüksek Onur Derecesi), Üsküdar Üniversitesi’nde Çocuk Gelişimi (Yüksek Onur Derecesi) alanında yüksek lisans yaptı. Nörobilim alanında Doktora eğitimini sürdürmektedir.

Yazı yazmak, ilkokul yıllarında başlayan kompozisyonlarla birlikte hayatında hep oldu. Makaleleri çeşitli dergilerde yayımlandı. Gazetelerde haftalık köşe yazarlığı yaptı. Çocuğa dair birçok projenin metin yazarlığını yürüttü. Ulusal radyo ve televizyon kanallarında çocuk ve aile eğitimine dair programlar hazırlayıp sundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bağırmayan Anneler kitabının yazarı olan Tongar, Türkiye’nin dört bir yanında aile eğitim seminerleri veriyor.

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