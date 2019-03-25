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Kadın ve çocuk konseptli ilk spor salonunu Kırşehir’de açıldı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de, kadın ve çocuklara hitap eden ilk spor salonu açılışı Fıtness Antrenörü Dilek Eflatun Yılmaz tarafından açıldı.

25 Mart 2019 Pazartesi 12:19
Kadın ve çocuk konseptli ilk spor salonunu Kırşehir’de açıldı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de, kadın ve çocuklara hitap eden ilk spor salonu açılışı Fıtness Antrenörü Dilek Eflatun Yılmaz tarafından açıldı.



‘Çocuğunu da al gel spor yap’ başlığı ile spor salonu kurarak bir eksikliği tamamladıklarını belirten Dilek Eflatun Yılmaz, “Spor denilince genel olarak erkeklerin spor salonu kullanımları akla geliyor. Şimdilerde çok fazla olmamakla birlikte karma spor salonları var. Biz Kırşehir’de anne ve çocuklarının birlikte spor aktivitesi yapabileceği bir spor salonu konsepti oluşturarak kadınların çocukları ile spor yapabilmelerinin önünü açtık.”dedi.



Çocuklar oynarken anneleri spor yapabilsin ve annesinin etkisi ile çocuğunda spor aktivitesine katkısını sağlayarak kötü alışkanlıklardan koruma yollarını birlikte keşfedelim diyen spor salonu kurucusu Eflatun Yılmaz, “Amacımız kadın erkek ayrıştırmak değil fakat erkeklerimiz her yerde çok rahat spor salonu bulabiliyor ama kadınlarımız için aynı şey geçerli değil maalesef, ya ortam uygun olmuyor, ya erkeklerimiz eşlerini karma ortama göndermek istemiyor ne yazık ki kadınlarımız bu konuda ikinci planda kalıyor. Çocuklar konusuna gelince yine kadınlarımız çocuğu ile spor salonuna kabul edilmiyor çünkü karma salonlarda erkeklerimizin çalışması için uygun makineler ağırlıklar çocuklara için risk teşkil etmektedir. Yine kadınlarımız çocukları için kendini ertelemek zorunda kalıyor. Şimdi anneler çocuğunu da alıp sporunu yapmaya rahatlıkla gelebilecek, hem çocuğu yanında olacak hem de artık kendini ertelemeyecek. Spor, yalnızca kilo vermek ya da kilo almak değil, bedenimizle birlikte beynimizin ve ruhumuzun sağlığı içinde çok önemli bir aktivitedir.


Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘şuna inanmak lazımdır ki dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir’ Sadece spor yapmaktan ziyade zamanı da kadınlarımızın çocukları ile keyifli kullanmaları tarafındayız.”diye konuştu.



Spor salonunun açılışı konsepte uygun olarak kadınlar tarafından yapıldı.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 12:19
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