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Kadın ve ailenin korunması paneli düzenlendi

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda usta öğretici ve öğretmenlere yönelik olarak ‘Kadın ve Ailenin Korunması’ konulu panel düzenledi.

22 Mart 2019 Cuma 17:08
Kadın ve ailenin korunması paneli düzenlendi

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda usta öğretici ve öğretmenlere yönelik olarak ‘Kadın ve Ailenin Korunması’ konulu panel düzenledi.


Halk Eğitimi Merkezi Rehberlik Servisi tarafından düzenlenen panelde, Rehberlik Öğretmen Sezai Yılmaz modaretörlüğünde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Aziz Özbilgiç,Psikolog Bedriye Aslan ve Adıyaman Barosu Avukatlarından Av. İlknur Tel panelist olarak katıldı.


Açılışta konuşan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Aziz Özbilgiç, kadının tarihsel süreçteki konumu ile ilgili olarak “Kadın İslamiyet ile birlikte hak ettiği değere sahip olmuştur. İslamiyet öncesi kız çocukları diri diri toprağa gömülürken, kadınlar hor görülüyordu. Oysaki kadın, vefakar ve cefa karlığı ile evin annesidir. Kuranı kerimde Meryem ismi ile sure adıdır. Sığınılan liman ve dert ortağı olan eştir. Saraylarda sultandır. Kısacası kadın hayattır. Halk Eğitimi Merkezi olarakilimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşları arasında kadın istihdamında ilk sıradayız. Aynı zamanda kurslarımıza kayıt olan ve kurumumuzdan hizmet alan kursiyerlerin yüzde sekseni de kadındır” diyerek kadının sosyal ve kamusal alandaki konumundan bahsetti.


Av. İlknur Tel, “Kanunlarımızda mevcut bulunan aileyi koruma unsuru kadına karşı şiddetin önlenmesi hususu da eklenerek daha geniş çaplı bir konum almıştır. Özellikle dönemin Aile Bakanı Fatma Şahin’in üstün gayretleri ile son halini alan 6284 sayılı kanunun önceliği her zaman aileyi korumaktır. Fakat bazı kesimler bu kanunu yanlış lanse ederek değişimine çabalamaktadır. Bu kanun birçok ülkeye örnek olabilecek şekilde sosyal ve ekonomik yardımlar içermektedir. Kamuoyunda oluşturulmak istenen izlenim ile bunların geri alınması demek uzun uğraşlar sonucu elde edilen güven ve kazanımlardan vazgeçmek demektir. Devletimiz bu duruma taraftar değildir” diye konuştu.


Psikolog Bedriye Aslan ise konuşmasında, “Kadının cinsiyet rolünü ortaya çıkaran en önemli faktör genlerdir. Kadınsı davranışlar,feminen özellikler, sıcakkanlı oluşu, duygusal özellikleri degenlerle ilgilidir. Bunun yanındatoplumun kültürel öğretileri ve kişinin kendisine kattığı birikimler de eklenerek cinsiyet kimliği oluşur.Günümüz toplumunda kadının başarısının erkekleşerek gerçekleşeceği inancı var. Kadını ise bu beklentileri karşılamak için kendi biyolojik yapısı ile çatışma haline giriyor. Bu nedenle çalışma hayatında bilginin önemli olduğu alanlarda kadın ve erkeğin eşitlenmesi gerekir” dedi.


Rehberlik Öğretmeni Sezai Yılmaz, Rehberlik Servisi olarak; yıllık program çerçevesinde her ay önemli bir konuyu ele aldıklarını ve usta öğretici ile kursiyerlere sosyal ve kültürel açıdan katkıda bulunduklarını dile getirdi.


Halk Eğitimi Merkezi konferans salonundaki panele yaklaşık 250 kişi katıldı. Panel tek oturum halinde gerçekleştirilirken, panel öncesi sunulan müzik dinletisi katılımcılar tarafından takdir edildi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 17:08
  1. kültür

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