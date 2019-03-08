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Kadın Tutuklu ve Hükümlülerin Dünya Kadınlar Günü Kutlandı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte kadın tutuklu ve hükümlülerin gününü kutladı.

08 Mart 2019 Cuma 16:50
Kadın Tutuklu ve Hükümlülerin Dünya Kadınlar Günü Kutlandı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte kadın tutuklu ve hükümlülerin gününü kutladı.


Kayseri Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda düzenlenen etkinlikte konuşan Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Türk kadınının her şeyin en güzeline layık olduğunun altını çizerek, “Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ceza İnfaz Kurumları yönetimiolarak, tüm hükümlüleri ve tutukluları olduğu gibi bayan hükümlü ve tutukluları dadevletin birer emaneti olarak görüyoruz" dedi.


Akın, "Amacımız buradan bayan tutuklu ve hükümlülerin ailelerine ve topluma yararlı bireyler olarak tahliye olmasıdır. Kurumlarımızda tahliye öncesi ve tahliye sonrası içineğitim ve iyileştirme programları oluşturularak; sosyo ekonomik alanlarda vasıflı, sosyo kültürel yönüyle düzeyli bireyler hedefleniyor. Söz konusu modern infaz anlayışındabu hedefin ilk aşaması, planlı eğitim ve iyileştirme programlarıdır.ikinci aşaması ise; bu programlar vesilesiyle hükümlü ve tutukluları dış dünyayla, yani toplumsal hayatla buluşturarak, sosyal iletişim ve uyum sürecine adapte etmektir" diye konuştu

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 16:50
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