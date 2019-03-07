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"Kadın toplumun temel taşıdır"

Erkunt Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Erkunt Armağan, kadının toplumun çimentosu ve temel taşı olduğunu belirterek, kadınların eğitilmesi gerektiğini ve eğitimli kadının çocuğunu da doğru büyüterek topluma faydalı olacağını dile getirdi.

07 Mart 2019 Perşembe 09:32
"Kadın toplumun temel taşıdır"

Erkunt Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Erkunt Armağan, kadının toplumun çimentosu ve temel taşı olduğunu belirterek, kadınların eğitilmesi gerektiğini ve eğitimli kadının çocuğunu da doğru büyüterek topluma faydalı olacağını dile getirdi.

Armağan, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, "Hayatın içinde yaşadığımız güçlükler kendi güçsüzlüğümüzden değil; toplumların kadına uygun gördükleri rolden kaynaklanıyor. Kadın haklarını ve emeğimizin karşılığını eşit şekilde alabilmeyi savunduğumuz bu anlamlı günü kutlarken, sadece emekçi kadınlar diye ayırmak istemedim çünkü biliyorum ki her kadın müthiş bir çalışma azmi ve mücadele gücüyle dünyaya geliyor; bu dünyada var olabilmek, var edebilmek için büyük emek sarf eden tüm kadınları gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Gerek mavi, gerek beyaz yaka kadın çalışanları kendi dallarına uygun pek çok eğitime aldıklarını dile getiren Armağan, "Aralarından takım liderleri, hat yöneticileri çıkardılar. Gurur duyuyorum hepsiyle. Belki korkarak başladılar, yapabilir miyim endişeleri vardı belki en başta ama kendileri de gördü ki üretim aslında kadınlar için biçilmiş kaftan. Çünkü kadın mükemmeliyetçi, titiz, sabırlı, tekrar tekrar doğruyu bulmaya çabalamaktan yorulmuyor, sıkılmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm çalışanların kendileri için çok değerli olduğunu belirten Armağan, "Hepsi benim için çok değerli, her türlü hakları ve ücretleri erkek çalışanlarla aynı olduğu gibi, kendilerine sağlık şartlarını tam anlamı ile sağlayan çalışma ortamı hazırlıyor, böylece evlerinde buldukları sağlıklı ortamı iş yerlerinde de bularak iş yerini benimsemelerini ve verimliliklerinin artmasını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Toplumlar da aydınlanır, gelişir"

Zeynep Erkunt Armağan, kadının önemine vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Kadın toplumun çimentosu, temel taşıdır. Kadının eğitiminden başlayarak, sosyal ve iş hayatındaki gelişimleri, kendilerinin toplumsal cinsiyet eşitliğine inanmaları için çalışan pek çok sivil toplum yapılanmasının içindeyim. Çünkü inanıyorum ki kadın eğitilmelidir, eğitimli kadın çocuğunu da doğru büyütür. Eşit olduğunu bilmeli, inanmalıdır, ki çocuğunu bu inançla yetiştirsin. O zaman toplumlar da aydınlanır, gelişir.

Kadınların çalışma hayatına katılımını ve yöneticilik kabiliyetlerini geliştirebilmeleri için mentorluk çalışmaları yürütüyorum. Özellikle Türkiye gibi yönetim kurullarında kadın varlığının bu kadar düşük olduğu bir ülkede, önce kadına başarılı olabileceğinin anlatılması, inandırılması gerektiğini düşünüyorum. Kadının yöneticiliğinin alt yapısını hazırlayan tanrı vergisi hasletleri olduğuna inanıyorum."

- "Yasal düzenlemelere ihtiyacımız var"

Türkiye’de en anlamlı ilklerinden birinin, mavi yaka kadın çalışanların kabin montaj bölümünde çalışıp muhteşem işler çıkarması ile tanımlandığını dile getiren Armağan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Erkunt Traktör’ ün yöneticisi olarak böyle bir ilkin öncülüğünü yapmanın gururunu yaşarken, sanayi ile büyüyen günümüz dünyasında da, WEP’s gibi kadın istihdamını, iş gücünü ve dayanışmasını teşvik eden çalışmaların olmasını gönülden destekliyorum. Kadın iş gücüyle desteklenen her plan ve strateji başarıyı aralayan önemli adımlardan biridir.

Biz de Erkunt Traktör olarak bu başarı kapılarını aralamak için yüzde 25’lik kadın mavi yaka istihdamımızı yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Ülkemizdeki nüfus yapısına çok uygun bir orandan bahsediyorum. Olmaması için bir sebep yok. Ama esas üzerinde durulması gereken ülkemizde kadın istihdamını artırmak için oluşturulmuş ama fiiliyatta kadın istihdamının önüne geçen kanun maddeleri. Bunun için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, bir kez daha titizlikle bu yasal düzenlemeleri gözden geçirmesi ve gerekli düzeltmeleri yapması gerektiğini düşünüyorum."

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 09:32
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