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Kadın terörist örgütte yaşadığı rezillikleri anlattı

Teslim olan PKK/PYD mensubu kadın terörist, ifadesinde Suriye'de terör örgütü tarafından kullanılan bir hastanede başka bir teröristin tecavüzü sonucu hamile kaldığını, doğan bebeğine örgüt tarafından Avrupa'da satılmak üzere el konulduğunu anlattı.

13 Ekim 2018 Cumartesi 11:02
Kadın terörist örgütte yaşadığı rezillikleri anlattı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 24 Eylül 2018 tarihinde güvenlik güçlerine teslim olan bir kadın teröristin kan donduran ifadesi, PKK/PYD'nin bebeklere bile göz diken kirli yüzünü ortaya çıkardı.

Teröristler tecavüz etti, hamile kaldı 

İfadesinde Suriye'de terör örgütü tarafından kullanılan bir hastanede E.A. isminde diğer bir teröristin kendisine tecavüz ettiğini ve bunun üzerine hamile kaldığını aktaran kadın terörist, doğum için Eylül 2017'de bölgede bir başka hastaneye gönderildiğini ve doğum yaptığını anlattı.

Avrupa'da satmak için çocuğa el konuldu

Kadın terörist, örgütün doğan çocuğa Avrupa'da satmak üzere el koyduğunu belirtti.

Kendi çocuğuyla beraber birçok çocuğun da Avrupa'da satıldığını ifade eden terörist, olay sonrası, örgütün moral olsun diye kendisini üst düzey bir kadın teröristin yanında görevlendirmek istediğini ancak PKK'nın iç yüzünü gördüğü için bunu reddettiğini ve kaçarak teslim olduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 11:02
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  2. Suriye
  3. Avrupa
  4. Düzey
  5. Eylül
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